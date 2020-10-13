Жизнь после брака: чего ожидать

Создание новой ячейки общества, пожалуй, был, есть и будет одним из самых волнующих моментов в жизни любого человека. Все потому, что нередко это сказывается и на смене места жительства, и на изменениях в жизненных приоритетах, отсюда – новые отношения с друзьями, знакомыми, коллегами по работе. Какая же жизнь ждет обоих партнеров после брака? В чем суть заключения последнего и чего ожидать в дальнейшем?

Кардинальные смены в оценке обществом роли мужа и жены ни могли не повлиять на их взаимоотношения. Сегодня перед женщиной не стоит задача обслуживать мужа, родить ребенка и полностью взять на себя его воспитание и реализацию, а от мужчины – уже мало кто ждет, лишь финансового обеспечения семьи. Большую роль в этом сыграли, помимо исторических переломов, восстания и революции за свободу действий, мыслей и слова, развитие технических средств.

Возможность абсолютного налаживания быта позволила переосмыслить важность тех или иных действий. Сейчас нет ни одного бытового вопроса, который бы требовал участия сразу нескольких человек. Теперь постирать грязные вещи, приготовить вкусную еду или убрать в доме можно за считанные часы. Более того, совсем не принципиально, чтобы домашнюю работу делала именно жена – чаще всего в браке происходит разделение обязанностей. Потому и ценность ролей мужа и жены несколько сместилась. Женщина теперь не тратит столько времени на налаживание быта, а потому может полноценно получать образование, работать, заниматься увлечениями. Мужчина, в свою очередь, в большинстве случаев не вынужден финансово поднимать всю семью, потому как женщина также зарабатывает.

Как только пара решается на ребенка, возникают очередные перемены в отношениях супругов, обусловленные дополнительной ответственностью. В течение последующих несколько лет после родов женщина большую часть своего времени уделяет ребенку, что важно и необходимо для его полноценного развития. Однако, нельзя отрицать, что данный факт сказывается и на эмоциональном состоянии женщины, и на ее отношениях с супругом. По достижению декретного отпуска, женщина выходит на работу, где удовлетворяется ее потребность в социализации и занятости. Впрочем, а что если женщина решается остаться дома?

Подобное развитие событий подходит далеко не каждому человеку. Чтобы женщина чувствовала себя умиротворенно дома, взяв полностью на себя заботу о доме и детях, у нее должна быть пониженная социальная активность. Причем такая, которую бы полностью восполняли смены подгузников, домашние хлопоты. Потому неудивительно, что такие женщины «закисают» дома. Это выражается во всем: в постоянном ношении высоко практичной одежды, манере общения, жизненных целях, сводящихся к вкусно приготовленному ужину.

Такая ситуации ударяет не меньше и по мужу, так как, придя домой после тяжелого трудового дня, он застает супругу с пучком на голове, с памперсом в руке, без конца говорящую о соседях или статье в женском журнале. Конечно, женщину можно и нужно понять. Сидя в четырех стенах с детьми, основным источником эмоций и новостей окажется супруг, от которого тут же потребуют повышенного к себе внимания.

Как же выйти из подобной ситуации? Следует изначально для себя прояснить, что семья хоть и важнейшая составляющая жизни, не может целиком и полностью ее заменить. Совсем необязательно сидеть целыми днями дома, чтобы реализовать себя как хорошая мама и жена. Лучше удивить супруга своими познаниями в той или иной области и вдохновить детей собственными возможностями. Любимая работа – может стать настоящей отдушиной для женщины, способной отвлекать от домашних дел. Брак – это замечательный союз двух любящих людей с целью совместного развития и роста, но совсем не конец пути.