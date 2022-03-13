Бобровая струя: польза профилактики различных женских заболеваний, средства из интернет-магазина Доктор Бобер

В настоящее время широкое применение получают средства животного происхождения. К таким препаратам относится и бобровая струя, представляющая собой вещество твердой консистенции с насыщенным запахом. В ходе практических исследований была неоднократно доказана польза струи бобра для женского организма. На сайте интернет-магазина Доктор Бобер https://doctor-bober.ru/bobrovaya-struya-kupit/ можно приобрести качественную бобровую струю по выгодным ценам. Доставка товаров осуществляется по всей России.

Польза бобровой струи для женщин

Народная медицина установила, что жидкость, выделяемая препуциальными железами бобра, оказывает многогранное полезное влияние на женский организм. Бобровая струя часто применяется для профилактики разных заболеваний и помогает в следующем:

Снимает воспаление в области придатков. Предотвращает возникновение гормональных сбоев, эндометрита и цистита. Налаживает менструальный цикл. Избавляет от молочницы, бесплодия, миомы, варикозной болезни, гипертонии. Служит эффективным вспомогательным средством при лечении онкозаболеваний.

Также струя бобра доказала свою эффективность при похудении. Желаемый результат достигается с помощью влияния мускуса на ускорение обменных процессов и устранение гормонального дисбаланса.

В каталоге интернет-магазина Доктор Бобер представлен широкий ассортимент средств из бобровой струи, изготовленных по эффективной технологии.

Настойка бобровая струя 200 мл

Данное средство объемом 200 мл можно использовать в качестве пробного варианта для профилактики практически любых заболеваний. Эта настойка оказывает положительное воздействие на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы, способствует нормализации женского гормонального фона, а также существенно улучшает работу головного мозга.

Бобровая струя в капсулах

Капсулы с бобровой струей Касторин не имеют ярко выраженного запаха, однако обладают многими полезными свойствами. Это средство повышает иммунитет, нормализует работу пищеварительной и нервной системы, убирает внутренние и внешние воспаления, значительно облегчает период менструации и подавляет размножение раковых клеток.

Настойка бобровая струя 500 мл

Данная настойка оказывает сильный общеукрепляющий и оздоровительный эффект при различных заболеваниях. Средство помогает при лечении болезней сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, а также онкологии. Настойка объемом 500 мл рассчитана для прохождения курса длительностью до 2 месяцев.