Почему одинокие женщины не видят хороших свободных мужчин

На сайтах знакомств можно встретить знакомых мужчин, которые желают встретиться с единственной и желанной девушкой, так почему же женщины их не замечают в повседневной жизни.

Если сильный пол рассмотреть со стандартным понятием «хороший», то под него легко могут попасть несколько разнообразных мужчин. Так как для одной «хороший», значит добрый и ласковый, для второй – смелый и сильный, для третьей – богатый и привлекательный и т. д.

Почему же тогда женщины не могут увидеть в толпе того «самого хорошего», что становится этому причиной.

Первая причина – это собственное убеждение

Многие наверняка слышали высказывания своих одиноких подруг о том, что нормальных мужчин уже давно всех прибрали к рукам, остались лишь те, кто никому не нужен.

И никто из них не задумался ни разу, что такие мысли могут засесть глубоко внутри в подсознании и стать тем самым змеем из райского сада, который не будет давать спокойно найти достойного и нужного человека сердца. Мужчина просто пройдет мимо, а заметить его так и не получится за пеленой тумана, скрытого под очками.

Другими словами женщина пытается смотреть на реальность только в своем воображении и видит лишь то, что жаждет видеть сама, а не то, что происходит в настоящем времени.

Вторая причина – это постоянный поиск идеала

Большинство женщин, даже девушек еще с юного возраста могут построить для себя идеальный образ возлюбленного. Он отвечает всем их требованиям, без вредных привычек, не такой, например, как их отчим, не будет бить, много зарабатывает и пр. Но этот «идеал» начертан лишь в мыслях, воплотиться в жизнь он никогда не сумеет и поэтому женщина так и не сможет увидеть своего мужчину в толпе, он просто пройдет рядом.

Нужно оставить свои стереотипы и открыться новому чистому чувству.

Третья причина – боязнь близких отношений

Некоторые женщины безумно бояться начинать близкие отношения из-за того, что могут быть отвергнуты, либо унижены и пр.

Многие просто не хотят открыть свои слабые стороны партнеру, ведь зная их слабости, он может ими воспользоваться и не во благо, а в корыстных целях и т.д.

Думая об этом, девушки и становятся уязвимы, не нужно порождать страхи, а нужно двигаться вперед, верить в себя и главное любить себя, тогда достойный мужчина никогда не пройдет мимо.

Четвертая причина – боязнь быть не принятой, отвергнутой

Здесь нужно решить для себя, не боясь идти вперед, пробовать, искать, ошибаться, вставать и снова идти. Возможность того, что отвергнут есть всегда и да это очень больно, но зато закрепляет силу духа и дает шанс найти подходящего мужчину, а не подбирать того кто придаст.