Вок лапша и рис: основные достоинства блюда, распространенные виды

Вок лапшу и рис можно назвать настоящими символами паназиатской кухни. Эта еда, в приготовлении которой задействуется специальная посуда и ингредиенты, продолжает завоевывать популярность во всем мире. Вок также считается очень удобным блюдом для доставки, поэтому нередко реализуется ресторанами. В каталоге сети ресторанов MYBOX https://mybox.ru/moskva/catalog/vok_lapsha можно заказать вок-лапшу и рис с доставкой в Москве. Клиентам доступны большой выбор блюд, разные способы оплаты заказов, возможность оформления доставки заранее к конкретной дате и времени.

Преимущества блюда

Вок-лапша обладает следующими преимуществами:

Быстрое приготовление. Благодаря использованию специальной сковороды это блюдо быстро готовят. Яркий вкус. Применение различных ингредиентов и соусов дает еде неповторимый вкус и дарит особое гастрономическое удовольствие. Быстрое утоление голода. Даже одна порция позволяет человеку хорошо насытиться. Сочетание лапши, курицы или другого мяса, овощей и других ингредиентов способствует быстрому насыщению организма. Удобная упаковка. Подача блюд в коробочках, выглядящих весьма аутентично, создает комфортные условия для обеда вне дома.

Разновидности лапши

Основа для воков может включать в себя рис или вариант лапши. В ресторанах наиболее часто можно встретить следующие виды лапши:

Удон. Этот вариант, изготовленный из пшеничной муки, обычно предполагает дополнение говядиной, курицей, свининой или морепродуктами, разными овощами. Соба. Изделия из гречневой муки имеют привлекательный коричневый цвет и отлично сочетаются с мясом и овощами. Блюда с гречневой лапшой обретают насыщенный вкус после добавления в них таких соусов, как соус Терияки. Яичная. Наличие в тесте яиц способствует получению желтой лапши плотной структуры. Блюда с яичной лапшой могут дополняться курицей, грибами, капустой, болгарским перцем. Рисовая. Такая лапша изготавливается из рисовой муки, поэтому после варки обретает довольно бледный оттенок. Блюда с рисовой лапшой часто подаются с морепродуктами в кисло-пряном соусе.

В качестве традиционной добавки обычно выступает кунжут. Уникальные вкусовые сочетания достигаются благодаря верно подобранному балансу соусов и специй.

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