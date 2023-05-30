Металлический сайдинг: особенности и преимущества стройматериала для внешней отделки

Строительные материалы, применяемые для оформления и отделки объектов, никогда не теряют своей актуальности. В число самой распространенной и широко используемой продукции входят металлочерепица, профнастил, металлический штакетник и сайдинг. В офисе продаж компании Шукалин СВ в городе Орел или на сайте mp.ndmroof.ru можно выбрать и купить качественные и надежные стройматериалы, способные справиться со всеми поставленными задачами. Данная организация является официальным дилером компании «Металл Профиль», которая ранее была признана ведущим производителем кровельно-фасадных товаров из стали.

Особенности металлосайдинга

Уверенные позиции на современном рынке стройматериалов занимает металлический сайдинг. Эта продукция представляет собой панели из холоднокатаной стали с определенным защитно-декоративным слоем, позволяющим создать имитацию любого материала. Среди домовладельцев особой популярностью пользуются модели с имитацией под древесину, включая клееный брус и корабельную доску.

Металлосайдинг может использоваться как для облицовки фасадов, так и для ограждений. При выборе продукции стоит учитывать как характеристики покрытия, так и форму панелей. Материал с рельефом волны, трапеции или накатки обычно имеет увеличенную жесткость, поэтому демонстрирует особую износостойкость.

Преимущества металлосайдинга

Этот материал имеет ряд преимуществ:

Эстетика. Сайдинг придает объекту завершенный и привлекательный внешний вид. Долговечность. Срок эксплуатации этого прочного изделия может достигать 50 лет. Легкий монтаж. Установка материала производится в короткие сроки. Негорючесть. Изделие является абсолютно пожаробезопасным материалом. Разнообразие цветовых решений. Широкий ассортимент моделей разных оттенков позволяет воплощать в жизнь даже самые оригинальные запросы.

Металлический сайдинг и другие стройматериалы «Металл Профиль» в городе Орел по доступным ценам можно приобрести в компании Шукалин СВ. В каталоге интернет-магазина этого предприятия имеется богатый выбор товаров для перекрытия крыши, облицовки зданий и монтажа ограждений. Вся представленная продукция является сертифицированной, соответствует необходимым требованиям, а также снабжена гарантией производителя.

Компания Шукалин СВ предлагает всем клиентам качественный сервис, включающий профессиональные консультации менеджеров. Постоянным и оптовым клиентам доступны приятные бонусы и система скидок. Для удобства и экономии времени покупатели могут заказать услугу доставки товаров.