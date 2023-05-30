Частые причины, почему не растут розы

Роза относится к самым популярным декоративным растениям, у которого множество сортов. Но при ее выращивании могут возникнуть некоторые сложности. Чаще растение не развивается из-за нарушения правил посадки.

Отсутствие роста

Частой причиной, почему розы не растут в высоту, является неправильно выбранное место для выращивания. Культура очень требовательна к месту, поэтому оно должно соответствовать нескольким критериям:

Присутствие возвышенности на участке, на котором не будет застоя воды. Низины для выращивания роз не подходят из-за избытка влаги, которая препятствует росту в высоту, а также может спровоцировать гниение корневой системы. Открытый солнечный участок, где хорошо циркулирует воздух. В тени деревьев или кустарников роза может расти, но не будет полноценно развиваться. Защита от ветра, особенно для молодых роз.

Также розы плохо развиваются в случае неподходящего грунта, который слишком кислый либо щелочной. Такая почва вступает во взаимодействие с внесенными подкормками, которые впоследствии не приносят пользу культуре. Для растения оптимальна нейтральная почва, рыхлая и плодородная.

Тепло и свет

Негативно на развитии розы сказывается недостаток тепла. Для полива важно использовать теплую воду. Из-за холодного грунта корни плохо впитывают полезные вещества. Также даже морозоустойчивые сорта необходимо утеплять.

Несмотря на любовь к свету, стоит избегать посадки роз на солнцепеке. В таком случае бутоны растения выгорают, а на листве могут быть ожоги. На свету растение должно находиться как минимум полдня. При нехватке света у роз появляются такие признаки:

Стебли становятся заметно тоньше. Бутоны мельчают либо вовсе происходит формирование ложных цветков. Также может прекратиться цветение. Листья утрачивают свой насыщенный зеленый цвет.

При недостаточном освещении у роз снижается иммунитет перед заболеваниями, что чревато негативными последствиями.

Неправильная посадка и уход

Во время посадки саженца важно хорошо утрамбовать грунт, чтобы исключить образование пустот. При несоблюдении данного условия рыхлый грунт с течением времени даст усадку и обнажит корни, которые могут померзнуть в холодный период или подвергнуться атаке вредителей. Также корни, расположенные близко к поверхности земли, не получают достаточного количества питательных веществ.

Неправильная обрезка кустов тормозит их рост в высоту. Розы обрезают с соблюдением сроков:

Весной до того, как в растении начнется движение сока. Обычно обрезку проводят в конце марта. Во время процедуры удаляют старые побеги и те, которые пострадали от мороза. Летом по мере необходимости срезают цветоносы. Если их не удалять, роза перестанет пышно цвести. С наступлением осени обрезку проводят с целью формирования кроны. Процедуру выполняют после того, как растение сбросит листву.

Отсутствие осенней обрезки может привести к сильному вымерзанию куста, его ослаблению и даже гибели.

Полив

Роза страдает как от излишка влаги, так и дефицита. При установлении высокой температуры воздуха растению необходимо большое количество влаги. При поливе ориентируются на состояние грунта около куста.

Чтобы роза хорошо росла, ее поливают раз в неделю. В случае жаркой погоды количество поливов увеличивают до двух раз. Полив выполняют с наступлением вечернего времени, когда солнце зашло и исключен риск появления ожогов на растении.

Чрезмерный полив может погубить куст. При выпадении осадков увлажнения уменьшают либо прекращают на некоторое время. При поливе обязательно используют теплую воду. Обычно для одного куста требуется от 5 до 10 л воды. Для плетистых сортов объем воды увеличивают до 15 л.

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