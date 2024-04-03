Пожарная безопасность: подлежащая сертификации продукция, важные услуги

В настоящее время вопросы пожарной безопасности занимают особое место в разных отраслях, включая бизнес. Обеспечение пожарной безопасности имеет первостепенное значение, так как любое происшествие может привести к неприятным последствиям. Реализация продукции нередко требует проведения ряда процедур, среди которых — прохождение сертификации либо декларирования ПБ. В компании СЗРЦ присутствуют испытательный центр и аккредитованный орган сертификации, благодаря которым можно получить необходимые документы. Для заказа услуги можно оставить заявку на сайте компании или позвонить по указанному там телефону.

Какая продукция подлежит сертификации

В список изделий, подлежащих пожарной сертификации, входят следующие категории:

Средства пожаротушения. Оборудование, используемое при пожарах. Кабельные изделия. Отделочные материалы. Напольные покрытия. Электротехнические устройства. Техника системы противодымной защиты.

Сертификация в зависимости от типов товаров может быть как обязательной, так и добровольной. Получение сертификата дает заявителю множество плюсов, в числе которых — повышение доверия со стороны покупателей, официальное подтверждение безопасности, беспроблемный импорт и экспорт товаров.

Преимущества обращения в СЗРЦ

Среди главных преимуществ обращения в компанию выделяются следующие:

Комплексные услуги. Наличие органа сертификации и собственного исследовательского центра позволяет компании оказывать комплексные услуги без посредников, что позволяет экономить время и сокращать затраты заявителей. Множество направлений сертификации изделий. Каждый год СЗРЦ стремится открывать новые направления, позволяющие расширять спектр услуг. Современное оборудование. Предприятие располагает новейшим оборудованием, которое соответствует всем существующим требованиям. Высококвалифицированные специалисты. В СЗРЦ работают настоящие профессионалы, имеющие многолетний опыт и регулярно повышающие свою квалификацию. Отличные технические и финансовые возможности. Компания может работать как с частными, так и с государственными учреждениями любого уровня.

СЗРЦ оказывает такие важные услуги, как оформление сертификата соответствия ПБ или декларации ПБ, проведение всех возможных пожарных испытаний. Во время испытаний заявителям также разрешается присутствовать в лаборатории. Желающим предоставляется видео выполненных работ. Для получения консультации специалиста можно заполнить определенную форму на сайте либо позвонить по телефону.