Пожарная безопасность: подлежащая сертификации продукция, важные услуги

В настоящее время вопросы пожарной безопасности занимают особое место в разных отраслях, включая бизнес. Обеспечение пожарной безопасности имеет первостепенное значение, так как любое происшествие может привести к неприятным последствиям. Реализация продукции нередко требует проведения ряда процедур, среди которых — прохождение сертификации либо декларирования ПБ. В компании СЗРЦ присутствуют испытательный центр и аккредитованный орган сертификации, благодаря которым можно получить необходимые документы. Для заказа услуги можно оставить заявку на сайте компании или позвонить по указанному там телефону.
Какая продукция подлежит сертификации
В список изделий, подлежащих пожарной сертификации, входят следующие категории:
- Средства пожаротушения.
- Оборудование, используемое при пожарах.
- Кабельные изделия.
- Отделочные материалы.
- Напольные покрытия.
- Электротехнические устройства.
- Техника системы противодымной защиты.
Сертификация в зависимости от типов товаров может быть как обязательной, так и добровольной. Получение сертификата дает заявителю множество плюсов, в числе которых — повышение доверия со стороны покупателей, официальное подтверждение безопасности, беспроблемный импорт и экспорт товаров.
Преимущества обращения в СЗРЦ
Среди главных преимуществ обращения в компанию выделяются следующие:
- Комплексные услуги. Наличие органа сертификации и собственного исследовательского центра позволяет компании оказывать комплексные услуги без посредников, что позволяет экономить время и сокращать затраты заявителей.
- Множество направлений сертификации изделий. Каждый год СЗРЦ стремится открывать новые направления, позволяющие расширять спектр услуг.
- Современное оборудование. Предприятие располагает новейшим оборудованием, которое соответствует всем существующим требованиям.
- Высококвалифицированные специалисты. В СЗРЦ работают настоящие профессионалы, имеющие многолетний опыт и регулярно повышающие свою квалификацию.
- Отличные технические и финансовые возможности. Компания может работать как с частными, так и с государственными учреждениями любого уровня.
СЗРЦ оказывает такие важные услуги, как оформление сертификата соответствия ПБ или декларации ПБ, проведение всех возможных пожарных испытаний. Во время испытаний заявителям также разрешается присутствовать в лаборатории. Желающим предоставляется видео выполненных работ. Для получения консультации специалиста можно заполнить определенную форму на сайте либо позвонить по телефону.