Инженерные системы: проектирование внутренних и наружных сетей, их виды

Инженерные системы представляют собой комплекс систем, которые обеспечивают функционирование здания и его жизнедеятельность. Без этих систем трудно представить себе современные здания. Поскольку спроектировать инженерные сети довольно сложно, важно обращаться к профессионалам, которые могут выполнить эту работу надежно и качественно. Специалисты компании «Сила Воды» оказывают услуги по проектированию инженерных систем в Харькове и Харьковской области по доступным ценам. Заказать данную услугу можно здесь, просто оставив заявку на выезд специалиста.

Инженерные системы могут быть внутренними и наружными. К внутренним системам относятся те системы, которые находятся внутри постройки, а к наружным — те, что располагаются за пределами помещения.

Внутренние инженерные системы

К внутренним инженерным системам относятся следующие:

Система электроснабжения. Данная система является одной из самых важных, поскольку от ее правильного функционирования зависит комфортная эксплуатация и пожаробезопасность здания. Система отопления. Эта система относится к основным инженерным системам. Современным домам сложно обойтись без системы отопления, поэтому отопительный сезон обычно длится несколько месяцев. Система водоснабжения и канализации. Эта инженерная коммуникация обеспечивает в домах высокую степень комфорта. Благодаря этой системе обеспечивается постоянная подача воды, а также ее отведение. Система вентиляции. Эта система обеспечивает воздухообмен. Ее основной задачей является замена отработанного воздуха чистым.

Наружные инженерные системы

К наружным инженерным системам следует отнести такие системы:

Система электроснабжения. К наружному электроснабжению постройки относится электроснабжение до границ участка. В него входит освещение, подключение здания, а также трансформаторные подстанции. Система теплоснабжения. При централизованном теплоснабжении нагрев воды происходит в котельных, а затем осуществляется подача воды в здания. Прокладка этих сетей обычно выполняется подземным способом. Сети водоснабжения и канализации. Сети водоснабжения служат не только для перекачки воды, но и для тушения пожаров. Канализация подразделяется на ливневую и фекальную. К основным элементам таких сетей относятся трубопроводы, станции перекачки, водоприемники.

Квалифицированные специалисты компании «Сила Воды» имеют большой опыт работы с новейшими системами, что позволяет им выполнять проекты различной сложности.