Как выбрать современную люстру: критерии, актуальные модели из интернет-магазина Comfort Home

В любом интерьере люстра имеет важное значение. Она является не только осветительным прибором, но и последним штрихом, которым обычно завершают оформление комнат. Подобрать современную люстру не всегда бывает легко. Выбирая изделие, необходимо обращать внимание как на внешний вид, так и на другие характеристики. На сайте интернет-магазина Comfort Home comfort-home.ua/lustry представлен широкий ассортимент современных люстр от надежных производителей по выгодным ценам. Доставка товаров осуществляется по территории Украины.

Критерии выбора современной люстры

При выборе современной люстры необходимо учитывать следующие параметры:

Каркас. Каркас изделия, выполненный из металла, смотрится очень благородно. Каркас в темных или теплых тонах отлично гармонирует со стеклянными или хрустальными элементами и делает помещение более уютным. Размер. Этот параметр следует рассчитывать заранее. Размер люстры обычно зависит от площади комнаты. Наличие декора. Рекомендуется делать выбор в пользу изделия с простыми геометрическими формами, делающими люстру более интересной и актуальной. Расцветка. Цвет люстры должен сочетаться с общим интерьером. Люстры белого и черного цвета считаются универсальными. Цвет плафонов тоже имеет важное значение, поскольку от него зависит оттенок света, который может быть теплым или холодным.

В электронном каталоге интернет-магазина Comfort Home имеется большой выбор современных люстр для любых помещений.

Люстра ENDON Armour 72817

Данная модель от британского бренда Endon Lighting представляет собой люстру в стиле лофт. Высота изделия составляет 1350 мм, а диаметр — 320 мм. Основание люстры и сетчатые элементы выполнены из металла. Люстре необходима лампа с цоколем Е27. Гарантия на товар предоставляется на 2 года.

Люстра Mantra Cuba 7162

Эта модель от испанского производителя Mantra является припотолочной люстрой. Высота данной модели составляет 35 мм, а диаметр и длина — 90 мм. Основание люстры изготовлено из металла черного цвета. Металлические мини-плафоны имеют золотистый цвет. Изделие имеет 4 лампы. Гарантия на люстру предоставляется на 5 лет.

Люстра Skandi 2250-8

Данное изделие от китайского производителя China представляет собой люстру в скандинавском стиле. Основание люстры изготовлено из черного и золотистого металла. Плафоны выполнены из стекла. Высота люстры — 700 мм, а диаметр — 970 мм. Люстра имеет 8 лампочек. Гарантия на изделие предоставляется на 1 год.