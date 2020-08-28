Автоматизация магазина Cloudshop: особенности приложения, рекомендации специалистов

С каждым годом электронные технологии все глубже проникают в сферу торговли. От этого выигрывают и сами предприниматели (им легче вести бизнес), и налоговые органы (они могут контролировать налогоплательщиков). Сегодня можно автоматизировать даже самый маленький магазин. Но что для этого нужно?

Удобный сервис

Автоматизация магазина Cloudshop – это и веб-версия, и мобильное приложение для «Андроид»-устройств. Данный вариант хорош тем, что нет необходимости в приобретении и настройке дорогостоящих и сложных для понимания систем автоматизации. Все, что нужно сделать, – выдать каждому продавцу по бюджетной модели смартфона, предварительно установив CloudShop.

Благодаря приложению можно будет:

быстро проводить ряд торговых операций. Речь идет о реализации, закупке и выполнении возвратов товаров;

загружать ассортимент торговой точки и остатки из экселевских таблиц;

вводить новые наименования товаров, пользуясь встроенным сканером штрих-кодов;

создавать расходные/приходные ордеры. Это происходит автоматически;

получать информацию о том, сколько денежных средств осталось в кассе;

работать со скидками;

получать статистические и аналитические данные по продажам;

выгружать отчеты о движении товаров на ПК;

пользоваться справочником клиентов и контрагентов.

Актуальные сведения сразу же отображаются у каждого из пользователей. Происходит автоматическое сохранение всех продаж в системе и внесение их в финансовый отчет. Доступен просмотр себестоимости и совершенных ранее клиентом покупок.

Руководство всегда в курсе, в каком магазине наиболее высокий уровень продаж, какие именно позиции выбились в «лидеры» по популярности у покупателей, запасы какого товара вот-вот иссякнут.

Рекомендации специалистов

Владельцам торговых точек, желающим выполнить автоматизацию магазина, стоит прислушаться к следующим советам экспертов.

Приобретать технику и ПО следует лишь у поставщиков, у которых есть сервисные центры в регионе.

Процесс обучения персонала не должен носить формальный характер. Продавцу необходимо научиться обращаться с современной техникой.

Не стоит экономить на правильной настройке софта. Систему автоматизации нужно «подогнать» под особенности магазина. Тогда она предоставит больше возможностей.

Важна совместимость программы с большей частью оборудования, предназначенного для автоматизации торговых точек.