Бизнес

Автоматизация магазина Cloudshop: особенности приложения, рекомендации специалистов

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С каждым годом электронные технологии все глубже проникают в сферу торговли. От этого выигрывают и сами предприниматели (им легче вести бизнес), и налоговые органы (они могут контролировать налогоплательщиков). Сегодня можно автоматизировать даже самый маленький магазин. Но что для этого нужно?

Удобный сервис

Автоматизация магазина Cloudshop – это и веб-версия, и мобильное приложение для «Андроид»-устройств. Данный вариант хорош тем, что нет необходимости в приобретении и настройке дорогостоящих и сложных для понимания систем автоматизации. Все, что нужно сделать, – выдать каждому продавцу по бюджетной модели смартфона, предварительно установив CloudShop.

Благодаря приложению можно будет:

  • быстро проводить ряд торговых операций. Речь идет о реализации, закупке и выполнении возвратов товаров;
  • загружать ассортимент торговой точки и остатки из экселевских таблиц;
  • вводить новые наименования товаров, пользуясь встроенным сканером штрих-кодов;
  • создавать расходные/приходные ордеры. Это происходит автоматически;
  • получать информацию о том, сколько денежных средств осталось в кассе;
  • работать со скидками;
  • получать статистические и аналитические данные по продажам;
  • выгружать отчеты о движении товаров на ПК;
  • пользоваться справочником клиентов и контрагентов.

Актуальные сведения сразу же отображаются у каждого из пользователей. Происходит автоматическое сохранение всех продаж в системе и внесение их в финансовый отчет. Доступен просмотр себестоимости и совершенных ранее клиентом покупок.

Руководство всегда в курсе, в каком магазине наиболее высокий уровень продаж, какие именно позиции выбились в «лидеры» по популярности у покупателей, запасы какого товара вот-вот иссякнут.

Рекомендации специалистов

Владельцам торговых точек, желающим выполнить автоматизацию магазина, стоит прислушаться к следующим советам экспертов.

Приобретать технику и ПО следует лишь у поставщиков, у которых есть сервисные центры в регионе.

Процесс обучения персонала не должен носить формальный характер. Продавцу необходимо научиться обращаться с современной техникой.

Не стоит экономить на правильной настройке софта. Систему автоматизации нужно «подогнать» под особенности магазина. Тогда она предоставит больше возможностей.

Важна совместимость программы с большей частью оборудования, предназначенного для автоматизации торговых точек.

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