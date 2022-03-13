Bentley — гибриды и электрокары от самого аристократического бренда

Бентли считаются самым престижным брендом, а его автомобили давно стали бессмертной классикой. Сохраняя традиции, британская компания идет в ногу со временем и собирается презентовать публике в 2022 году свой первый электромобиль. Производитель уверяет, что переход с ДВС на гибридные и полностью электрические технологии ничуть не отразится на качестве ее автомобилей.

Что известно о первом электрокаре Бентли

Бентли собираются вручную и стоят невероятно дорого. Владеют такими машинами только самые богатые и успешные люди. Обычные любители хороших машин могут оценить преимущества таких авто с помощью услуг аренды. Подобный бизнес широко развит в Дубае, городе роскошных и дорогих машин. Здесь любой турист, получивший международные водительские права, может взять в аренду авто любого класса — от бюджетного кросса до люксового кабриолета или лимузина. Ценовой диапазон аренды Бентли в Дубае — 600-1200 долларов в сутки.

В настоящее время компания Bentley собирается вывести на рынок 5 гибридных моделей — в 2022, и 5 полностью электрических — в течение 2025-2030 гг.

Что известно о первом электрокаре Bentley:

К концу текущего года авто будет выведено на испытания.

Машина будет оснащена функцией автоматической зарядки.

Стоимость первого электромобиля, по словам главы компании Эдриана Холлмарка, составит 250 тысяч фунтов стерлингов.

Топ-менеджер также заявил, что электрокар от Бентли будет иметь прогрессивный дизайн. В нем реализуют аэродинамические решения, но авто сохранит традиционную стилистику марки.

В интерьере сохранят роскошь, характерную для всех моделей Бентли. Разработку салона почти завершили, над экстерьером еще идет работа. А вот кузов пока остается тайной.

Будет отсутствовать внешний порт для зарядки аккумуляторов. Авто хотят заряжать с помощью беспроводных технологий или посредством инновационных роботизированных технологий.

В 2022 году может быть запущена гибридная версия Continental GT с двигателями V6 и V8. Еще один ожидаемый в 2022 году гибрид — Bentayga, которая получит удлиненную колесную базу PHEV.

Плюсы и минусы Бентли

Бентли ценят не только за внешние данные и комфорт, но и за превосходные характеристики. Высокая стоимость этих машин обусловлена реальным техническим превосходством над обычными машинами.

Плюсы:

высокая мощность двигателей;

супермощные моторы работают очень тихо;

при прекращении движения предусмотрено отключение цилиндров;

установлена безупречная в работе восьми ступенчатая коробка передач;

красивый дизайн;

совершенная система амортизации;

умные технологии;

роскошный интерьер с удобными креслами и мультимедийной системой;

система безопасности наивысшего уровня.

Минус у Бентли один — его высокая стоимость. Но у вас всегда остается возможность сесть за руль аристократического авто, взяв его в аренду во время отдыха в Дубае.

Бентли — марка не для всех, поэтому в обычных городах редко встретишь машины с крылатым логотипом. А вот в деловых и туристических центрах их можно увидеть. Так, в Дубае, где много богатых людей и бурлит деловая жизнь, Бентли не являются редкостью. Приезжающие бизнесмены могут за вполне умеренные деньги взять Bentley в аренду — для Дубая это обыденность.