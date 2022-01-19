Седан Mercedes C-Class 2022 — еще мощнее и экономичнее

Среди самых престижных компактных представительских автомобилей трудно найти более надежную, комфортную и экономичную модель, чем Mercedes-Benz C-класса. По мнению экспертов, это одна из самых популярных серий в мире и самая продаваемая в линейке Мерседес. Первая модель этой серии дебютировала в 1993 году. А недавно в Германии была представлена модель пятого поколения, усовершенствованная и обновленная.

Что изменилось снаружи и внутри

Достаточно бегло взглянуть на новинку, чтобы убедиться — представитель С-Класс никогда не был так хорош. Седан от Mercedes получил экстерьер, дополненные спортивными решениями, в нем как никогда прослеживается легендарная концепция бренда, пропагандирующая «чувственную лаконичность». Представительские мерседесы пользуются повышенным спросом у деловых людей. Такие машины часто берут напрокат — провести встречу, переговоры. Стоимость проката сравнительно невелика, например, аренда Mercedes C Класса в Дубае стоит от 100 до 180 долларов день.

Что нового в седане Mercedes-Benz С-класса:

Очертания кузова почти не изменились. Поменялась лишь задняя часть — ее сместили к корме авто, что сразу придало ему стремительности, сделало дизайн более современным.

Автомобиль стал немного больше, он получил современную оптику, позаимствованную у S-класса, и новую радиаторную решетку с ячейками.

Бампер практически сливается с линиями кузова.

Mercedes C-Class представлен в 5-ти комплектациях, отличающихся отделкой салона и силовыми агрегатами.

В обновленном седане установлены 4-цилиндровые двигатели объемом 1,5 и 2,0 л, мощностью от 170 л.с. до 265 л.с. Все агрегаты работают в паре с девятиступенчатым автоматом. Максимальная скорость — /ч, разгон до 100 км/ч — 8,6 с. Средний расход топлива — 6,8 на 100 км.

Усовершенствования в комфорте и управлении

В салоне немецкого седана минимализм вполне органично сочетается с премиальным исполнением.

Что нового в салоне Mercedes C-Class:

Подобно флагманской модели S-Class, здесь обосновался большой сенсорный экран на 9,5 или 11,9 дюймов. Он расположен под удобным для водителя углом.

Дефлекторы, расположенные над экраном, стали более квадратными.

Чтобы получить доступ к медиацентру, достаточно отсканировать отпечаток пальца.

Здесь поддерживается голосовое управление, налажено общение с системой «умного дома», реализуется потоковая передача аудиофайлов. Предусмотрено дистанционное обновление программного обеспечение.

Бортовая информация отображается на цифровой приборной панели и проекционном дисплее.

Имеется система комплексного управления комфортом. В ее составе — программа массажа и встроенный «тренер по фитнесу».

Доработаны электронные ассистенты — предусмотрено обнаружение неподвижных автомобилей, распознавание линий разметки, считывание информации со знаков и многое другое.

Салон нового Mercedes стал просторнее и шире на несколько сантиметров. Увеличился багажник — до 490 л. Стоимость новинки — от 47 тыс. до 60 тыс. долларов. Ее главные конкуренты — BMW 3, Lexus IS250, Volvo S60.

Мерседес С-Класса 2022 года стал очередным этапом эволюционного развития седана. Он претерпел значительные изменения, причем не только внешние. Помимо кузова и салона, производитель глубоко переработал техническую оснастку машины и ее комплектации, что очевидно и привело к ее удорожанию.