Правила безопасной покупки автозапчастей онлайн

Всё больше автолюбителей доверяют поиск и покупку запчастей для машины онлайн-площадкам. Например, выбирая автозапчасти на Vehicle.by можно прилично сэкономить свое время, силы и заодно приобрести оригинальную деталь.

Безопасный алгоритм действий

Сделка в интернете также надежна и безопасна, как и покупка необходимых деталей в реальном мире. Это достигается установленным алгоритмом действий при заказе товара.

После регистрации и авторизации надо найти нужную деталь. Для этого лучше всего вбить в строку поиска ее серийный номер, чтобы исключить ошибку. Не стоит спешить и отправлять найденный товар в корзину. Лучше пролистать отзывы на продавца, прочитать всю доступную о нём информацию, а при необходимости задать интересующие вопросы. Конечная стоимость заказа зависит от выбранного способа доставки товара. Чаще всего это транспортная компания. Важно помнить, что расходы по доставке до конечного пункта нужно оплачивать отдельно во время получения товара. Также рекомендуется при возможности воспользоваться дополнительной упаковкой для лучшей защиты груза. Как только продавец получает заказ, он его подтверждает, о чём покупателю приходит уведомление, затем товар отображается в личном кабинете с трек-номером, чтобы отслеживать передвижение заказа. Особенности получения товара зависят от способа доставки. Чтобы забрать товар с пункта самовывоза, достаточно иметь при себе паспорт. При доставке курьером это также необходимо, дополнительно нужно во время оформления заказа оставлять корректный действующий номер телефона, чтобы курьер мог связаться с покупателем. Как только транспортная компания доставляет заказ в город покупателя, она связывается с ним. Нужно так же предъявить паспорт, подписать документы о приемке, но только после проверки целостности упаковки, корректного веса и комплектации посылки.

Решение возможных проблем

Выбирая автозапчасти на Vehicle.by, важно помнить о правилах безопасной сделки, согласно которой покупателю возвращаются средства в случае, если продавец не отправил заказ.

Если во время доставки обнаружен товар, не соответствующий описанию на странице заказа. в соответствии с Законом о защите прав потребителей можно выполнить возврат. Во время оплаты онлайн с помощью банковской карты полученный код из SMS нужно вводить только в поле на сайте, пересылать его куда-либо небезопасно. Если транспортная компания привезла товар с поврежденной упаковкой, несоответствующим весом, различными повреждениями, составляется акт о выявленных нарушениях. Необходимо сделать качественные снимки обнаруженных дефектов, составить претензию в транспортную компанию и обязательно сообщить о произошедшем продавцу. Бывает, запчасть не получается конкретно установить или обнаруживаются какие-либо поломки в ней. Настоятельно не рекомендуется самостоятельно чинить её. Нужно зафиксировать с помощью фото или видео недочёт и поставить магазин в известность об инциденте, также сообщить об этом продавцу и договориться о решении проблемы.