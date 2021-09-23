Скумбрия: основные разновидности, отличия «северной» и «южной» рыбы

Скумбрия представляет собой стайную рыбу, которая относится к семейству Скумбриевых. Она обитает практически во всех океанах, а также водится в Черном и Балтийском морях. Скумбрия считается средней рыбой. Длина взрослой скумбрии лишь в редких случаях превышает 40 см. Средний вес рыбы — 400 г. Все виды скумбрии имеют характерную окраску и полосы на спине. Особенность данной рыбы заключается в том, что у нее отсутствует плавательный пузырь.

Разновидности скумбрии

Всего распространены четыре вида скумбрии, которые употребляют в пищу:

Японская. Эту рыбу иногда называют дальневосточной. Такая скумбрия в основном обитает около Курильских островов, однако во время миграции в летний период ее регион обитания значительно расширяется, поэтому ее можно встретить и в теплых водах. Эти рыбы обладают удлиненным телом серебристого цвета с голубоватым оттенком. Полосы располагаются на спине, а также по бокам. Средняя продолжительность жизни японской скумбрии составляет восемь лет. Атлантическая. Такая скумбрия считается самым распространенным видом. Ее тело является веретеновидным, а сине-зеленая спинка имеет узор из полос. Регион обитания этой рыбы включает Северное море, а также Исландию. Такие скумбрии обычно живут 17-18 лет. Австралийская. Этот вид скумбрии отличается желтовато-зеленой окраской. Полосы на спине австралийской скумбрии являются поперечными. Эта рыба обитает близ Японских островов и Новой Зеландии, а также встречается в Австралии. Срок жизни скумбрии этого вида составляет примерно 8 лет. Африканская. Африканскую скумбрию ранее было принято рассматривать в качестве подвида японской скумбрии. Спина этой рыбы имеет сине-зеленый цвет, а бока отличаются желтоватым оттенком. Водится такая рыба в Атлантическом океане, а также близ Канарских островов и в некоторых морях. Такая скумбрия обычно живет около 13 лет.

Отличия «северной» и «южной» скумбрий

Скумбрия, обитающая в атлантических водах, является более жирной. Причем наибольший процент жира в этой рыбе наблюдается с августа по декабрь. Основной пищей такой скумбрии являются различные мелкие рыбы и планктон. Мясо этой скумбрии является аппетитным и нежным.

Скумбрия, обитающая в африканских водах, отличается меньшим процентом жира. Наименьший процент жира был выявлен у рыбы, выловленной около Мавритании. Мясо такой скумбрии имеет светло-кремовый цвет. «Южная» скумбрия, как и «северная», часто используется для производства консервов и продукции копчения.