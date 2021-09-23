Виды японских ножей

Сегодня ножи японские − наилучшее приспособление для манипуляций, которое может быть на кухне. В каждом присутствует душа, которая в комбинации с ручным трудом превращается в истинное произведение искусства. Если изделия классифицировать по национальности, то именно японские являются самыми уникальными из-за строгих критериев, к ним заявленных.
Вместе с этим удивительно, что произвело такие шедевры государство, богатое рыбой, овощами и рисом. Но суть в том, что японское население эстеты во всем − любое блюдо должно сберечь свои первоначальные вкусовые характеристики, резаться тонко и красиво.
Есть огромное количество предложений, однако мы поведаем о наиболее запрашиваемых на сегодняшний день. Часть из них превратилась из катан, ножей для охоты и иных распространенных в быту приспособлений. Все изделия содержат приставку ботё, а перед ним присутствует дополнительное название.
- Деба ботё − нож, предусмотренный для разделки для рыбы и мяса. Это самая древняя разновидность. Он без проблем одолеет маленькие косточки, а вот крупные ему не по силам. Ножом управляют как лезвием, так и обухом. При этом конец всегда острее, нежели пятка.
- Накири ботё и Усуба ботё. Это только клины для овощей, достаточно тонкие. Их характерная черта − прямая и зауженная режущая кромка, которая нарезает урожай банальным опусканием руки. Вместе с этим нож не нужно тянуть или подталкивать. Их во всех случаях точат с обоих концов. Первые предпочтительны для использования в домашних условиях, а вторые – для профессиональной работы.
- Сантоку ботё. Это лезвие именуют многофункциональным. С его помощью просто нарубить, нарезать и крошить. Довольно массивный клин в комбинации с зауженной рукояткой прекрасно располагается в ладони. Вместе с этим сооружение прекрасно сбалансировано и способно исполнять почти все манипуляции на кухне.
- Сашими ботё. Это полноценная категория ножей, используемых при производстве сашими и разделке морепродуктов.
- Янаги ба. Им разделывают не крупную рыбу и нарезают суши. Конфигурация различается от всех предыдущих и напоминает листок ивы. Заточка осуществляется лишь с одного конца. Довольно острый и узкий клин бывает от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
- Такохикки. Особое приспособление для обработки осьминогов. Затачивание с одной стороны.
- Фугухики. Наиболее пластичный и тонкий из всех изделий с прямым лезвием. Он достаточно острый и только им разделывают ядовитую рыбу фугу.