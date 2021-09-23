Фирмы упаковщики: что это и чем занимаются

В большинстве своем владельцы транспортных средств имеют какое-то представление о первичном и вторичном рынках автозапчастей. Тем не менее, классификация деталей на вторичном рынке достаточно сложная. Здесь представлены запчасти разного уровня качества – от высокого до самого низкого. Отдельным сегментом можно считать продукцию фирм-упаковщиков. Эксперты сайта Internetcars предлагают познакомиться с полезной информацией относительно этого вопроса.

Какие компании называют упаковщиками?

Упаковщиками принято называть фирмы, которые не производят никакой продукции, а только обеспечивают упаковку деталей различных заводов или поставщиков. Некоторые упаковщики имеют свое производство, но их достаточно мало. Такие компании договариваются с производителями деталей по всему миру. Затем осуществляют упаковку продукции под собственным брендом. Они же предоставляют каталоги, что позволяет покупателям выбирать нужные компоненты. При этом в каталоге содержится продукция разного качества, но торговая марка неизменна для всех запчастей.

Преимущества фирм-упаковщиков

Компании упаковщики имеют ряд преимуществ:

Продукция отличается доступной ценой, поскольку многие закупки делаются в странах третьего мира, где рабочая сила достаточно дешевая; Предлагается широкий ассортимент компонентов, так как упаковщики сотрудничают с множеством разных компаний; Ассортимент упаковщиков ориентирован на разные автомобили, в том числе и давних годов выпуска, которые уже не производятся; Поставщиками таких компания являются предприятия Индии, Китая, Тайвани, Мексики, Бразилии, предоставляющие продукцию хорошего качества по достаточно низкой цене.

Упаковщики на украинском рынке

Хотя все запчасти упаковщиков представляются под одной торговой маркой, качество продуктов может существенно отличаться. Среди упаковщиков есть разные компании. Те, что заботятся о репутации и собираются надолго задержаться на рынке, заключают договора с проверенные производителями и тщательно проверяют качество продукции. Есть и другая группа фирм этого сегмента, которые намерены быстро получить прибыль, и не собираются долго оставаться на рынке.

Одной из старейших фирм упаковщиков является Febi. Продукция, что продается под этим логотипом, проверяется, а в каталогах компании можно встретить запчасти известных европейских производителей, таких как Boge и FAG. На рынке Украины также можно встретить запчасти упаковщиков SWAG, Dello, Ruville, JP Group и других. В основном, это неплохая продукция по доступной цене.

Есть один момент, на который стоит обратить внимание. Почти на любой упаковке подобных поставщиков запчастей имеются привлекательные надписи: made in Germany или made in Japan. Однако это не значит, что запчасти произведены в Германии и Японии. Из вышеизложенной информации ясно, что изделия от упаковщиков могут производиться в самых разных странах мира.