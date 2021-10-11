Эластичные бинты: виды, назначение, способы применения

Эластичные бинты представляют собой изделия из растягивающегося материала, в который добавлены синтетические нити. Благодаря специальному составу, они прочно держатся на месте, не сползая и не меняя форму повязки. Изделия незаменимы в медицине, при занятиях спортом, для профилактики и реабилитации травм.

Что это и зачем

Для тугих повязок рекомендуются белые эластичные бинты из натуральных материалов. Область их применения охватывает различные сферы, например:

Медицина (терапия артритов и артрозов, тромбофлебитов, расширения вен и воспалительных венозных процессов, хронической венозной недостаточности, неврита, радикулита, остеохондроза и так далее). Повязки применяются в разных сферах медицины: хирургия и травматология, педиатрия и гинекология.

Спорт (безопасность суставов во время физических нагрузок, перераспределение которых способствует сохранению здоровья и активности конечностей). Здесь важно соблюдать меру – известны случаи, когда использование эластичного материала приравнивалось чуть ли не к допингу.

Постоперационная реабилитация (в ряде случаев необходимо соблюдение физического покоя для частей тела, на которых проводилась та или иная операция, например, после хирургического вмешательства при разрыве мениска).

Применение с целью уменьшения существующих отёчностей, гематом и ушибов и многое другое.

Эластичный медицинский бинт – альтернатива компрессионному белью. За счёт тянущегося материала под повязкой создаётся компрессионный эффект, вызывающий иммобилизацию при повреждениях того или иного участка тела. Эластичный перевязочный материал препятствует возникновению кровотечения и гематом после удаления вен (флебоэктомии).

Еще одним из показаний к ношению такой повязки можно назвать необходимость нахождения сустава в физиологическом, правильном положении. Это требуется в случаях вывихов и растяжений, когда от положения сустава зависит дальнейший прогноз и выздоровление. Благоприятное течение реабилитации повреждённой конечности не должно сказывается на состоянии здоровой. Стремясь облегчить нагрузку на больную ногу, пациенты часто переносят вес на вторую, здоровую. Чтобы предотвратить проблемы с венами и капиллярами, рекомендуется бинтовать обе ноги.

Виды бинтов

При выборе материала нужно помнить, что основных видов всего три. Разделяются по растяжимости. Она может быть короткой, средней и длинной. Диапазон степени растяжимости – в пределах 40-170%. При короткой растяжимости допускается растяжение по длине не более, чем на 40%; при средней: максимум до 120 %; высокая степень растяжимости имеет предел в 170% от первоначальной длины. Также существуют различия по ширине полотна, форме и способу крепления. Оптимальная ширина, достаточная в большинстве случаев – 10 см.

Для каждого отдельного случая требуется определённый вид, подобрать который лучше всего вместе с лечащим врачом. Неправильное применение, а также неверно подобранный тип повязки, могут существенно осложнить ситуацию. Способы фиксации могут быть разнообразными. Они должны надёжно закреплять изделие в месте накладки. Это всевозможные липучки, крючки, застежки или самоклейки.

Как правильно накладывать медицинский эластичный бинт

В зависимости от того, для какой из частей тела требуется тугая повязка, определяется тип и способ её наложения. От правильности алгоритма зависит прогноз и успешность лечения.

Бинт эластичный трубчатый. Представляет собой сеточное фиксирующее средство для закрепления перевязочных материалов на повреждённом участке. Например, вы перебинтовали палец или запястье. К месту повреждения приложена аппликация из лечебной мази или любого другого лечебного препарата. Через некоторое время повязка начинает сползать, не держится на нужном месте. Чтобы этого не произошло, используйте трубчатый бинт. Его способность растягиваться позволит безболезненно натянуть фиксатор на любую повязку, а при сжатии тугой материал надёжно её зафиксирует.

Рассмотрим, как бинтовать ногу эластичным бинтом. В ряде случаев требуется наложить тугую повязку на коленный сустав. Отдохните немного, пусть повреждённый сустав расслабится. Согните ногу так, чтобы колено находилось в ненапряжённом удобном положении. Следует начать с середины сустава, сделав двойной оборот. Далее повязка накладывается поочередно внахлёст: колено бинтуется то выше, то ниже двойного оборота. Не перетягивайте, но и не позволяйте ложиться слишком слабо. Помните, что эластичный бинт на колено нужно накладывать исключительно в комфортном положении.

Иногда используют способ, который несколько отличается от выше предложенного. Первый оборот делается не в середине сустава, а ниже. Затем повязка постепенно поднимается выше колена. При правильном наложении лимфа и кровь беспрепятственно продолжают циркуляцию, способствуя притоку кислорода.

Травмам нижних конечностей подвержены не только колени, но и голеностоп. Наложение эластичного бинта на ногу на примере голеностопа выполняется «восьмёркой».

Закрепите материал, совершив два оборота выше лодыжки. Далее, проведите полотно наискосок, оберните вокруг стопы дважды. Повторять «восьмёрки» до полного укрытия голеностопа. Крепление тугой ленты осуществляется выше лодыжки.

По частоте повреждений травмы верхних конечностей случаются не реже, чем нижних. Наложить эластичный бинт на руку также можно самостоятельно.

Разберём на примере запястья. Начинаем закрепляющий оборот с внутренней стороны. По диагонали ведём бинт вниз, протягиваем его между большим и указательным пальцем. С помощью «восьмёрки» возвращаемся снова вверх. Повторяем действия до тех пор, пока всё запястье не окажется под защитой тугой повязки.

Базовые навыки заключаются в умении определить нужную степень натягивания ленты, наложить внахлёст, слой за слоем. Значение имеет и правильная фиксация – в течение дня повязка не должна ослабнуть. Как правило, наложение эластичного повязочного материала производится утром, непосредственно после пробуждения. Время выбрано не просто так – после сна мышцы находятся в расслабленном состоянии, отёчность минимизирована, что повышает эффект компрессии.

Во время намотки ленту нельзя намеренно перерастягивать. Это приведёт к повышению давления, что чревато пагубными последствиями для сосудов. Признаком того, что вы наложили повязку правильно, можно считать комфортные ощущения, без боли и чрезмерного чувства стянутости кожи. Не должно быть онемения, пульсаций на перебинтованном участке.

Эластичные бинты для операций

Компрессионный материал используют не только в послеоперационном периоде. Он широко применяется до и во время различных оперативных вмешательств. Цель их применения – предотвращение тромбоэмболии легочной артерии Эластичные повязки, используемые в ходе операции, устраняют застой крови, приводят в норму давление, улучшают кровоток в нижних конечностях. Всё это в совокупности благотворно сказывается на сосудах, предотвращает их закупорку тромбами.

Как и любое медицинское изделие, эластичный бинт имеет ряд противопоказания. Нежелательно, а иногда категорически противопоказано применение при следующих заболеваниях:

синдром диабетической стопы;

сердечная недостаточность в хронической форме, особенно на последних стадиях;

инфекционные заболевания нижних конечностей, имеющие острую форму;

хронические облитерирующие заболевания.

Материалы, из которых изготавливают современные эластичные бинт, отличаются долговечностью. Пользоваться изделиями можно продолжительное время, периодически подвергая бережной стирке. Стирать рекомендуется каждые два дня, избегая машиной обработки. Лучше всего использовать хозяйственной мыло, так как помимо очищающих свойств оно обладает дезинфицирующими. Хлопок, входящий в состав материала, обеспечивает изделию износостойкость.

Заключение

Эластичный бинт часто используют в профилактических и лечебных целях. Следует помнить, что польза от его применения зависит от правильного выбора типа повязки, умения грамотно её накладывать и закреплять.