Ортез коленный: особенности конструкции, виды и правила использования

Интенсивные физические нагрузки, травмы, возрастные изменения в суставах и связках приводят к боли в коленях. Иногда серьёзный дискомфорт может ощущаться даже после неспешной пешей прогулки или выполнения домашней работы. Сильная боль свидетельствует о воспалительном процессе, повреждении мениска и других патологиях. В этих случаях человеку назначают медикаментозное лечение, физиотерапию, а также рекомендуют носить специальный коленный бандаж ортез. Он фиксирует сустав в анатомически правильном положении, что позволяет уменьшить нагрузку на чашечку, окружающие её мышцы, сосуды, облегчить движение.

Для чего нужен ортез

Коленные суставы – одно из самых уязвимых мест в организме. Под воздействием разных причин они начинают плохо функционировать, появляются проблемы с мышцами, связками, сухожилиями. Факторами риска выступают лишний вес, плохая гибкость мышц, занятия баскетболом, футболом, катание на горных лыжах. Травмировать колено можно, катаясь на велосипеде или роликах, а также в результате аварии.

Чтобы снизить болевые ощущения, дискомфорт при ходьбе, сделать лечение более эффективным, врач рекомендует носить бандаж на колено. Он показан в следующих случаях:

травма мениска;

разрыв или растяжение разных видов связок;

артрит, артроз;

лечение контрактуры;

реабилитация после травм, а также операций;

систематическая нагрузка (лишний вес, занятия спортом, работа, связанная с подъёмом тяжестей).

Ношение бандажного приспособления является более комфортной альтернативой гипсованию. Изделие легкое, представлено в разных конструкциях, имеет специальные отверстия, через которые свободно проходит воздух. Оказывает поддерживающее действие, при этом позволяет свободно передвигаться, надежно фиксируется на ноге мягкими ремнями и остается незаметным под одеждой. В зависимости от степени тяжести патологии используется ортез коленный с разной степенью фиксации.

Ортез на коленный сустав помогает перераспределить нагрузку на связочный аппарат, уберечь от повторных травм. Следует помнить, что такой бандаж принесет пользу только в том случае, если он сделан из качественных материалов, верно подобран размер, тип конструкции. Не менее важно соблюдение правил ношения наколенника.

Помимо положительных свойств, имеются и противопоказания к использованию. Например, коленный ортез Orlett не рекомендован при отёках ног, варикозном расширении вен, в частности в области колена, а также при наличии дерматита, повреждений кожи, воспалениях.

Виды

Существуют разные модели коленных бандажей, выполняющих определенные функции. Они классифицируются по назначению, а также действию на суставы.

По назначению выделяют такие виды:

Лечебно-реабилитационные. Предназначены для контроля подвижности костного соединения или полного его обездвиживания. Конструкция позволяет усилить эффективность используемых для лечения препаратов, физиотерапевтических процедур, ускорить процесс реабилитации после операции. Функциональные. Их задача – снизить амплитуду движения сустава, чтобы на него не приходилась слишком большая нагрузка. Такая фиксация необходима, если травмирована передняя крестовидная связка или сам сустав нестабилен. Помимо этого, носить функциональный ортопедический наколенник полезно для скорейшего восстановления после хирургического вмешательства. Профилактические. Позволяют предотвратить травмы. Показаны во время занятий спортом, длительных пеших прогулок, катания на горном велосипеде, лыжах, выполнения работы, сопряженной с ношением тяжестей.

Есть несколько видов фиксаторов, различающихся по особенностям воздействия на сустав:

Фиксирующий. Уменьшает подвижность костного соединения. При его ношении снижаются болевые проявления. Разгружающий. Особая конструкция позволяет снизить нагрузку на колено во время движения. Это значительно облегчает симптоматику. Компенсирующий. Защищает сустав от вибрации при ходьбе. Корригирующий. Показан при деформации сустава.

Каждый из перечисленных видов выполняет свои задачи. Однако у всех фиксаторов коленного сустава есть общая задача – держать подвижное костное соединение в правильном положении, равномерно распределять нагрузку, уменьшать боль, чтобы лечение и реабилитация прошли успешно. Изделия надежно фиксируются на ноге, не сдавливают сосуды, не травмируют кожу. Чтобы подобрать тип фиксатора правильно, лучше проконсультироваться с ортопедом. При травмах, а также различных заболеваниях, это принципиальный момент, от которого будет зависеть процесс выздоровления.

Как подобрать бандаж на колено

Перед приобретением изделия рекомендуется изучить несколько важных характеристик, от которых будет зависеть функциональность конструкции и удобство её использования.

Обратите внимание на степень фиксации:

Мягкая. Изделия без ребер жесткости, создают оптимальное давление, ограничивают подвижность сустава не более чем на треть. Используются в профилактических целях при занятиях спортом, активном отдыхе. Показаны при воспалениях, растяжениях. Мягкий, эластичный материал хорошо сгибается, позволяет человеку выполнять все необходимые движения, защищая от травм, перегрузок. Полужёсткая. Модели оснащены шинами, спицами, рёбрами жесткости. При использовании полужёсткого коленного ортеза подвижность костного соединения снижается наполовину. Это необходимо, если поврежден мениск, связки, имеет место растяжение или ушиб, деформирована чашечка. Конструкция помогает быстрее восстановиться после операции. Жёсткая. Сустав становится неподвижным на две трети или иммобилизуется полностью. Ортез коленный жёсткий показан при серьезных травмах: перелом колена, разрыв связок. Рекомендуется ношение при таких заболеваниях, как остеопороз и остеохондропатия. В этих случаях требуется максимальная фиксация сустава, иначе состояние может резко ухудшиться, лечение и реабилитация затянутся надолго. Такую конструкцию назначает только врач. Он же даст рекомендацию, как правильно надевать и носить её.

Мягкие ортезы из эластичных материалов нельзя носить постоянно. Область под ними сильно нагревается, кожа потеет, что может усугубить проблемы с костным соединением, а также вызвать сильное раздражение.

Второй важный критерий выбора – тип конструкции. Производители предлагают следующие модели:

Бесшарнирные. Полностью охватывают сустав, отличаются эластичностью. Модели могут быть открытыми (можно регулировать степень натяжения, изделия оснащаются по бокам спиральными рёбрами жесткости) или закрытыми. Первый тип бандажей используется при артритах, травмах связок, боли во время приседаний. Второй показан при занятиях спортом в качестве фиксатора коленной чашечки. Шарнирные. Более сложные модели, которые не только фиксируют сустав, но и регулируют степень его подвижности. Коленные ортезы с шарнирами состоят из шин, шарниров, пружин, механизмов регулировки, медных или стальных деталей, а также крепежей на ремешках или липучках.

Длительность ношения фиксатора определяет лечащий врач. Шарнирные коленные ортезы используют при тяжелых травмах. Некоторое время их носят постоянно, не снимая даже на ночь. Если имеются проблемы со стопами, дополнительно рекомендуется носить обувь со специальными ортопедическими стельками.

Чтобы верно подобрать фиксатор по размеру, необходимо провести следующие замеры: обхват колена в его центральной части, а также обхват ноги на 10-15 см выше и ниже чашечки. Это важно: если коленный бандаж не подходит по размеру, его использование принесет дискомфорт и только усилит имеющиеся проблемы.

Для изготовления используют разные материалы:

Лайкра и эластан. Приятно холодят кожу, обеспечивают надежную фиксацию, комфортные ощущения. Спандекс. Предназначен для мягкой фиксации. Неопрен. Обладает согревающим действием, плотно фиксирует. Хлопок. Комфортный, дышащий материал, который можно носить достаточно долго. Для увеличения эластичности добавляются нити синтетики.

Если у пациента выявлена аллергия на синтетические ткани, лучше приобрести коленный бандаж из хлопка. Он обеспечивает здоровую вентиляцию кожи, состоит преимущественно из натуральных нитей.

Нельзя носить растянутые или повреждённые изделия. Особенно это касается моделей с полужёсткой и жёсткой фиксацией. Если имеются дефекты, нагрузка на колено будет перераспределяться неправильно, состояние сустава будет ухудшаться.

Как надевать и правильно носить бандаж на колено

Надевают на голую ногу (кожа должна быть чистой и сухой), бесшовное термобелье или тоненький неопреновый чулок. Это обеспечит контакт с поврежденным участком ноги. Надевать тутор на коленный сустав лучше с утра после пробуждения и проведения гигиенических процедур. При движении в течение дня колено обычно опухает, поэтому зафиксировать изделие будет сложно.

Необходимо чётко определить, где верх, а где низ. Сесть. согнуть ногу в колене под углом 30°, взять бандаж обеими руками, разместить его так, чтобы передняя часть была над коленной чашечкой. Если не соблюсти эту рекомендацию, накладку придётся переворачивать непосредственно на колене, что причинит сильную боль. Надевают бандаж сразу двумя руками, двигаясь плавно и осторожно. Это обеспечивает равномерное давление, а также исключает вибрацию. Если пытаться надеть фиксатор рывками, натягивая поочередно одну и другую стороны, это повлечет за собой сильный дискомфорт, а коленный сустав будет зафиксирован неправильно. Застегивать крепления необходимо в той последовательности, которая указана в инструкции. Не стоит слишком туго затягивать ремни, так как это навредит кровотоку.

Бандаж необходимо регулярно стирать, предварительно убрав все съемные металлические детали. Стирка осуществляется вручную при температуре около 40 градусов с использованием мягких моющих средств без хлора. Тщательно обрабатывается внутренняя сторона, так как она контактирует непосредственно с кожей – на ней остаются частички пота, жира. Ополаскивается проточной водой, аккуратно отжимается (нужно зажать ткань между ладонями). Сушатся изделия естественным путем без прямого попадания солнечных лучей. Нельзя размещать изделия на нагревательных приборах или батареях. От потока сухого горячего воздуха волокна ткани будут сильно пересыхать, а пластиковые детали деформироваться.

Заключение

Ортез коленный – удобный ортопедический бандаж с разной степенью фиксации. Большой выбор моделей позволит легко подобрать подходящий вариант для профилактики или лечения разных травм. При правильном уходе коленный регулируемый ортез прослужит долго. Подобрать бандаж поможет врач. Соблюдая рекомендации специалиста, можно облегчить боль в суставах и полноценно двигаться.