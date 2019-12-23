Как можно заразиться стрессом от окружающих

К сожалению, в нашей жизни стресс играет немаловажную роль. Природа происхождения этого феномена всегда интересовала учёных. По сути, стресс — это отток энергии, который затрачивается на разрешение неблагоприятной ситуации.

Учёные разделяют стресс на положительный (эустресс) и отрицательный (дистресс). При эустрессе, к примеру, получить предложение выйти замуж, также, как и при отрицательном стрессе в первую очередь страдает иммунная система.

Именно на таких сигналах проявления физического состояния человека и основана работа детектора лжи.

Очень часто стресс можно легко «подцепить», общаясь с родственниками или коллегами по работе. В нашем мозге проходят изменения на клеточном уровне.

Учёные решили провести исследования на лабораторных мышах.

Сначала они подселили к спокойному грызуну сородича, который только что пережил стресс. Результат не заставил себя долго ждать: все грызуны моментально «заражались» негативным состоянием. Это проявлялось не только по действиям мышей, но и по напряжённой атмосфере в вольере.

На следующем этапе учёные решили проверить, какие изменения происходят в головном мозге у мышей при стрессе. К их удивлению стрессовые изменения присутствовали у всех членов вольера.

Далее исследователи с помощью сложного процесса инжиниринга на генном уровне попытались отключить нервные клетки (нейроны CRH) у мыши, которая подверглась стрессу. Было замечено, что стресс перестал «заражать» окружающих мышей.

Из этих исследований стало ясно, что нейтроны CRH вырабатывают особенный ферромон (тревожный). Именно он и стал причиной «заражения» других грызунов.

Помимо этого, учёные заметили один интересный факт. Если самку мышей после стресса подсадить к сородичам, то они мгновенно распространяли своё волнение на остальных, а сами очень быстро успокаивались. В то время, как эксперимент с самцами имел обратный эффект. Самцы дольше переживали это состояние независимо от общества.

Эти исследования подтверждают, что грызуны переносят стресс точно так же, как и люди.

В дальнейшем, учёные хотят доказать передачу тревожных ферромонов среди людей. Вероятно, в будущем мы сможем узнать, от какого коллеги держаться в стороне и лучше не подходить, а у женщин, наоборот, будет необходимость поделиться своим стрессовым состоянием. Проверено на мышах.