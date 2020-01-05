Тульский самовар: история появления в России

У многих людей самовар ассоциируется с исконно русским бытом. Это нормально, поскольку в России очень любили пить чай, потому самовар использовался постоянно. Если вам интересна история этого приспособления, мы о ней расскажем. Давайте же узнаем, откуда вообще появились самовары и как он появился в России. Приобрести Тульский самовар можно на сайте https://samovarkino.ru/samovary.

Где впервые появился самовар

Для начала хочется узнать, где вообще впервые появилось данное приспособление. Точного происхождения никто установить не может, что очень легко объяснить. Ведь самовар появился достаточно давно, но всё же, у историков есть несколько предположений:

Древний Рим; Китай.

В древнем Риме было похожее устройство, которое называлось аутепс. Оно использовалось как для нагрева воды, так и для её охлаждения. Это было устройство, в которое вливалась вода, рядом с которой располагался отсек для углей, или льда. Лёд позволял охладить жидкость, а уголь её нагревал. Это изобретение было весьма небольшим, потому его можно было использовать в любых условиях.

Китайский же аналог назывался Хо-Го. Такой самовар больше напоминал чашку, которая устанавливается на специальную подножку, которая и нагревала воду, при помощи углей. Такая чашка пользуется популярностью и сейчас, вот только на ней не разогревают воду, а едят супы и другую жидкую пищу.

Как самовар появился в России

Если вы считаете, что это исконно русский инструмент быта — то это ошибка. На самом деле, в страну его привёз Пётр 1. Он сделал для страны очень многое, в том числе и привез из других стран много странных приспособлений, которые начали использовать в России. Так, самовар он привёз из Голландии.

Правда, самовар царских времен сильно отличался от того, что можно увидеть в современных домах. Хотя и функцию он выполнял точно такую же. Тогда его практически никто не использовал для того, чтобы заваривать себе чай. Он применялся в походных условиях. Это была идеальная возможность нагреть воду, поскольку устройство было маленьким, всего на 3-8 литров. Большие самовары на 12-15 литров практически никто не использовал. И логично, что это был чисто домашний вариант.

Первые документ об этом приспособлении появились ещё в 1746 году. Правда, его точное происхождение и дата первоначального появления остается неизвестной. Точно так же остается неизвестным и то, кто впервые создал самовар.