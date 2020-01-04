Жирные волосы: почему и как с этим бороться

Многие женщины сталкиваются с проблемой того, что волосы быстро становятся жирными и их приходится мыть ежедневно.

Попробуем разобраться в этом вопросе – что способствует повышению жирности волос?

Стресс

Стресс – это то, с чем сталкивается рано или поздно любой из нас. Он негативно влияет не только на возникновение различных заболеваний, но и на увеличение жирности волос. В результате пережитого стресса выделяется кортизол – это гормон, влияющий на работу сальных желез. Повышение уровня гормона заставляет сальные железы более активно работать и быстрее зажирнять волосы. Для решения этой проблемы нужно избегать стрессовых ситуаций и относиться к проблемам более спокойно.

Перхоть

Перхоть весьма неприятное явление. Причиной её появления могут служить различные заболевания – псориаз, себорейный дерматит, нарушение гормонального фона. В результате чего повышается активность сальных желез, и как следствие увеличивается жирность волос. Эти проблемы поможет решить только обращение к квалифицированному специалисту – дерматологу. Не занимайтесь самолечением!

Плохое питание

Если вы предпочитаете здоровой и полезной пище поедание фаст-фуда, жирных, острых и излишне соленых блюд, то это непременно отразится на внешнем виде ваших волос. Недостаток витаминов и микроэлементов провоцирует активную работу сальных желез. Отдайте предпочтение полезным овощам и фруктам, не жирным сортам мяса и рыбы, что принесет пользу не только волосам, но и всему организму в целом.

Климат района проживания

Люди, живущие возле морского побережья или в регионах с повышенной влажностью, сталкиваются с проблемой жирных волос достаточно часто. С этим сложно что-то сделать, можно лишь подобрать подходящую прическу.

Частое расчесывание

Любительницам часто расчесывать волосы в течение дня, необходимо понимать, что тем самым они жир, находящийся у корней волос, растягивают по всей их длине, в результате чего волосы становятся быстро жирными. Лучше всего лишний раз не затрагивать корни и расчесывать волосы, отступив пару сантиметров от головы.

Прикасание к голове

Вредная привычка постоянно трогать свои волосы руками, чесать голову тоже является причиной увеличения жирности волос. На кончиках пальцев содержится кожное сало, и помимо этого частое прикосновение способствует растягиванию жира с корней волос по всей длине.

Неправильная прическа

Тугой конский хвост или заплетенная коса нарушает естественную циркуляцию крови, что активизирует сальные железы. Меняйте прическу почаще, ходите периодически с распущенными волосами, ведь нет ничего красивее, чем ухоженная шевелюра.

Жирные волосы – неприятная проблема, но вполне решаемая. Избавьтесь от вредных привычек, питайтесь правильно, не переусердствуйте со средствами ухода для волос, и вы получите в награду красивый здоровые волосы.