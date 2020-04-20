Социальный работник: особенности профессии, ее плюсы и минусы

Социальный работник – профессионал, помогающий гражданам определенных категорий (тем, кто не в силах самостоятельно о себе позаботиться). Эту профессию выбирают неравнодушные люди, желающие оказаться поддержку детям-сиротам, инвалидам, многодетным семьям. Дистанционные курсы социальных работников позволят получить необходимые для работы навыки, не выходя из дома.

Особенности профессии

Социальным работником является специально обученный человек. Он оказывает разные виды услуг семьям, имеющим статус многодетных и малообеспеченных; пострадавшим от насилия; пенсионерам; одиноким старикам; лицам с наркотической и алкогольной зависимостью; беженцам; людям с физическими ограничениями; семьям, оказавшимся в сложной ситуации.

Такой специалист может устроиться на работу в госструктуру (служба занятости или соцзащиты), в коммунальное учреждение (детдом, центр реабилитации, приют), в общественную либо благотворительную организацию. Еще один вариант – трудиться частным консультантом.

Обучение на соцработника можно пройти в ссузе или вузе. В колледжах и техникумах есть специальность «социальная работа». Что же касается университетах, то там более широкий выбор направлений, среди которых «соцзащита и соцобслуживание детей и семей», «психология и социальная педагогика», «соцработа с молодежью» и др.

Обязанности на работе

Какие же задачи должен выполнять человек, ставший соцработником? Ниже перечислены его основные обязанности на работе:

выявление семей и отдельных граждан, испытывающих сложности и нуждающихся в поддержке;

разъяснение им их прав, предоставление информации о структурах, где им окажут нужные услуги;

помощь в сборе необходимого пакета бумаг;

разные виды терапии (к примеру, для детей применяется арт-терапия или музыкальная);

предоставление услуг социального характера (налаживание контактов с родными, психологическая поддержка);

посещение клиента в указанное в графике время.

Минусы и плюсы профессии

Одно из главных преимуществ этой профессии – возможность пройти обучение за бюджетный счет. Другие плюсы таковы: востребованность соцработников во всех субъектах РФ, их деятельность очень важна для обществ, трудоустройство в соответствии с ТК, самореализация. Среди минусов можно выделить невысокую зарплату, психологические перегрузки, немалые риски заражения инфекцией, работа со сложными категориями населения.