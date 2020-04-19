Нет денег. Кто виноват в том, что возникли проблемы с финансами: муж или жена?

Деньги, как ни крути, имеют большое значение в жизни человека. И порой происходят странные вещи. Находясь вне брака, люди способны обеспечить себя в полной мере, а вот создав союз, наоборот, начинают терять успех в притоке денег. На первый взгляд кажется, что ничего кардинально не изменилось. А кошелёк пустеет. Как следствие, начинаются взаимные обвинения: «До тебя я больше зарабатывал!», «Это ты виноват в том, что я не могу полностью реализовать себя!».

Так в чём же кроется тайна финансового невезенья?

На самом деле причин того, на сколько мы богаты, может быть несколько:

Семейные традиции. Если в родительском доме было принято довольствоваться малым, то и у детей не будет сформирован навык добиваться в жизни успеха. Личные убеждения. Может быть вложена такая установка, что большие деньги можно заработать только при помощи обмана. А хочешь быть честным – живи бедно. Богатство может вызывать ощущение неприличия. Если все знакомые бедные, то выделяться из их среды это не прилично, это риск стать изгоем. Страх. Психологи утверждают, что в этом случае может сработать память предков. Например, если прадед был раскулачен или расстрелян, то правнук может неосознанно испытывать страх больших денег, поскольку для него это будет перекликаться со смертью.

Деньги и неправильное к ним отношение могут многое изменить даже в гармоничных отношениях:

Если женщина помнит, как матери приходилось «вкалывать» на нескольких работах, то, скорее всего, она тоже будет искать себе постоянную занятость. Мотивом в данном случае является тот же страх. Страх остаться без денег, голодать. Соответственно, ведущая роль по обеспечению семьи переходит к даме. В таком случае сильный мужчина уходит, а слабый просто опускает руки и перестаёт предпринимать любые попытки заработать. Второй вариант, когда мальчик вырос на примере, где женщина обеспечивала семью. Он будет стараться не сам зарабатывать, а будет мотивировать на это супругу. Если она готова, то брак может сложиться удачно, а если нет, то неизбежно будут возникать конфликты. Когда мужчина не уверен в себе, то упрёки со стороны жены будут для него лучшим демотиватором. Поток денег в этой семье рискует вовсе иссякнуть. А вот источником благополучия станет любовь и терпение.

Чтобы в вашей семье царила гармония не только на духовном, но и на материальном уровне, проявите понимание друг к другу. Не старайтесь ломать себя и партнёра, попробуйте дополнить те качества, которых у вас не хватает. И тогда Вселенная будет способствовать тому, чтобы ваша жизнь была полна изобилия.