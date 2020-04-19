Для женщин

Нет денег. Кто виноват в том, что возникли проблемы с финансами: муж или жена?

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Деньги, как ни крути, имеют большое значение в жизни человека. И порой происходят странные вещи. Находясь вне брака, люди способны обеспечить себя в полной мере, а вот создав союз, наоборот, начинают терять успех в притоке денег. На первый взгляд кажется, что ничего кардинально не изменилось. А кошелёк пустеет. Как следствие, начинаются взаимные обвинения: «До тебя я больше зарабатывал!», «Это ты виноват в том, что я не могу полностью реализовать себя!».

Так в чём же кроется тайна финансового невезенья?

На самом деле причин того, на сколько мы богаты, может быть несколько:

  1. Семейные традиции. Если в родительском доме было принято довольствоваться малым, то и у детей не будет сформирован навык добиваться в жизни успеха.
  2. Личные убеждения. Может быть вложена такая установка, что большие деньги можно заработать только при помощи обмана. А хочешь быть честным – живи бедно.
  3. Богатство может вызывать ощущение неприличия. Если все знакомые бедные, то выделяться из их среды это не прилично, это риск стать изгоем.
  4. Страх. Психологи утверждают, что в этом случае может сработать память предков. Например, если прадед был раскулачен или расстрелян, то правнук может неосознанно испытывать страх больших денег, поскольку для него это будет перекликаться со смертью.

Нет денег. Кто виноват в том, что возникли проблемы с финансами: муж или жена?

Деньги и неправильное к ним отношение могут многое изменить даже в гармоничных отношениях:

  1. Если женщина помнит, как матери приходилось «вкалывать» на нескольких работах, то, скорее всего, она тоже будет искать себе постоянную занятость. Мотивом в данном случае является тот же страх. Страх остаться без денег, голодать. Соответственно, ведущая роль по обеспечению семьи переходит к даме. В таком случае сильный мужчина уходит, а слабый просто опускает руки и перестаёт предпринимать любые попытки заработать.
  2. Второй вариант, когда мальчик вырос на примере, где женщина обеспечивала семью. Он будет стараться не сам зарабатывать, а будет мотивировать на это супругу. Если она готова, то брак может сложиться удачно, а если нет, то неизбежно будут возникать конфликты.
  3. Когда мужчина не уверен в себе, то упрёки со стороны жены будут для него лучшим демотиватором. Поток денег в этой семье рискует вовсе иссякнуть. А вот источником благополучия станет любовь и терпение.

Чтобы в вашей семье царила гармония не только на духовном, но и на материальном уровне, проявите понимание друг к другу. Не старайтесь ломать себя и партнёра, попробуйте дополнить те качества, которых у вас не хватает. И тогда Вселенная будет способствовать тому, чтобы ваша жизнь была полна изобилия.

А как обстоят дела в финансовой сфере в вашей семье? Что помогает вас соблюдать тонкий баланс?

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