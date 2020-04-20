О чем расскажет лишний вес

Большинство людей, страдающих ожирением и избыточным весом, даже не догадывается, что это состояние может о многом рассказать. Удивительно, что медленная прибавка в весе, около 1 кг. в месяц, практически незаметна для человека. Таким образом, можно совершенно неожиданно заметить, что вещи стали как минимум на три размера меньше. Конечно, когда приходит осознание того, что стрелка весов значительно продвинулась вперед, и впору менять гардероб, тут уже не до шуток. Приходит время колоссальных действий: диет, медикаментозных средств, фитнеса. Но, однако, без комплексного подхода, в лучшем случае удастся достичь результата, но он будет кратковременным. А стоит ли тогда изводить организм и портить здоровье? Ответ очевиден, скорее всего, его даже не нужно озвучивать вслух!

Факторы, влияющие на снижение веса

В результате многочисленных исследований были выявлены факторы, влияющие непосредственно на потерю весу, среди них:

Физиологические. На самом деле – это целый класс проблем, мешающих избавиться от ненавистных килограммов. К этой группе можно отнести – замедленный обмен веществ, как следствие гиподинамии. Также в данном контексте актуально нарушение пищевого поведения – это тот случай, когда употребление пищи происходит не тогда, когда организм голоден, а просто потому, что есть желание утолить какие-то совсем другие потребности. Не исключено, что у человека, страдающего лишними килограммами серьёзные проблемы со здоровьем, например дефицит или переизбыток гормонов, как результат заболевания щитовидной железы. Многие эндокринологические болезни приводят к ожирению. Поэтому так важно своевременно проходить диспансеризацию и обследоваться, даже без весомых на первый взгляд для этого причин.

Психологические. Наверное, многим знакома ситуация, когда скучно, и возникает желание съесть что-нибудь вкусное. Также некоторые замечали у себя подобную реакцию организма на стресс. В любом случае психологический настрой играет очень важную роль в борьбе за стройную фигуру. Важно научиться управлять своими желаниями, не поддаваться соблазнам, быть сильнее обстоятельств. Отказавшись сегодня от очередной порции изумительного десерта, безусловно, не получится испытать удовольствие, но зато скоро Вас ждет эстетическое наслаждение от отражения в зеркале!