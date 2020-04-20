Для женщин

Как понравится мужчинам, которые вас окружают

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Харизма – один из самых важных навыков. Она определяет успех человека и позволяет быстро прийти к поставленной цели. Харизматичные люди добиваются поставленных целей невероятно быстро. Они легко заводят новые знакомства, легко сходятся с новыми людьми, привлекают к себе внимание противоположного пола и становятся сердцем компании. Может даже показаться, что такой человек просто слишком удачлив, но это не так. Он харизматичен. И таким может быть каждый. Нужно всего лишь подкорректировать в себе некоторые особенности поведения.

Уверенность в себе

Все, кто вас окружают должны воспринимать вас, как уверенного в себе человека. Верьте в себя. Помните о том, что другие смогут поверить в вас только тогда, когда вы сами сделаете это. При этом вы должны не просто испытывать уверенность, но и демонстрировать ее тем людям, которые вас окружают. Важно понять одно – люди готовы быть рядом только с тем, кто знает к какой цели он идет и как он сможет этого добиться. Ну согласитесь, что неопределенный, слабый духом и окруженный сомнениями человек совершенно никому не интересен.

Позитив

Помните о том, что ничего так не привлекает людей, как хорошее настроение. Грустные, вечно всем недовольные и апатичные люди не нравятся никому. Они портят настроение всем вокруг, за что их не особо любят. Человек, который излучает позитив, напротив, пользуется всеобщей симпатией. Он заряжает энергией и всегда находится в центре внимания. Попробуйте для начала улыбаться чаще, чем вы делаете это обычно. Даже эта мелочь поможет изменить отношение окружающих.

Как понравится мужчинам, которые вас окружают

Голос

Если до этого вы говорили скучным и монотонным тоном, то прекратите это делать! Добавляйте голосу красок, меняйте интонацию, проявляйте эмоции. Так вас будут не просто слышать, а хотеть слушать.

Задумайтесь, насколько неинтересно слушать человека, который рассказывает что-то настолько монотонно, что хочется просто заснуть. А теперь обратите внимание на то, как говорите вы. Если вы испытали при этом похожие эмоции, то не ждите – меняйтесь прямо сейчас.

Полюбите себя

Окружающие обращают больше внимания на тех людей, которые любят самих себя. Полюбите себя и вы увидите насколько сильно измениться отношение тех людей, которые вас окружают. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – задаться целью, найти все свои достоинства и понять, что вы – это личность, уникальная и неповторимая. Только за это уже можно себя любить.

А вы считаете себя харизматичным человеком?

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