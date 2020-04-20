Как понравится мужчинам, которые вас окружают

Харизма – один из самых важных навыков. Она определяет успех человека и позволяет быстро прийти к поставленной цели. Харизматичные люди добиваются поставленных целей невероятно быстро. Они легко заводят новые знакомства, легко сходятся с новыми людьми, привлекают к себе внимание противоположного пола и становятся сердцем компании. Может даже показаться, что такой человек просто слишком удачлив, но это не так. Он харизматичен. И таким может быть каждый. Нужно всего лишь подкорректировать в себе некоторые особенности поведения.

Уверенность в себе

Все, кто вас окружают должны воспринимать вас, как уверенного в себе человека. Верьте в себя. Помните о том, что другие смогут поверить в вас только тогда, когда вы сами сделаете это. При этом вы должны не просто испытывать уверенность, но и демонстрировать ее тем людям, которые вас окружают. Важно понять одно – люди готовы быть рядом только с тем, кто знает к какой цели он идет и как он сможет этого добиться. Ну согласитесь, что неопределенный, слабый духом и окруженный сомнениями человек совершенно никому не интересен.

Позитив

Помните о том, что ничего так не привлекает людей, как хорошее настроение. Грустные, вечно всем недовольные и апатичные люди не нравятся никому. Они портят настроение всем вокруг, за что их не особо любят. Человек, который излучает позитив, напротив, пользуется всеобщей симпатией. Он заряжает энергией и всегда находится в центре внимания. Попробуйте для начала улыбаться чаще, чем вы делаете это обычно. Даже эта мелочь поможет изменить отношение окружающих.

Голос

Если до этого вы говорили скучным и монотонным тоном, то прекратите это делать! Добавляйте голосу красок, меняйте интонацию, проявляйте эмоции. Так вас будут не просто слышать, а хотеть слушать.

Задумайтесь, насколько неинтересно слушать человека, который рассказывает что-то настолько монотонно, что хочется просто заснуть. А теперь обратите внимание на то, как говорите вы. Если вы испытали при этом похожие эмоции, то не ждите – меняйтесь прямо сейчас.

Полюбите себя

Окружающие обращают больше внимания на тех людей, которые любят самих себя. Полюбите себя и вы увидите насколько сильно измениться отношение тех людей, которые вас окружают. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – задаться целью, найти все свои достоинства и понять, что вы – это личность, уникальная и неповторимая. Только за это уже можно себя любить.