Пластиковое покрытие для дачи: особенности выбора

Как же хорошо даже в непогоду прогуливаться по дорожкам в саду, не переживая из-за того, что обувь сильно испачкается. И это вполне возможно. Надо лишь грамотно подобрать покрытие для дорожек. Главное – оно не должно быть травмоопасным, то есть скользким. На сайте http://вивана.рф/produktsiya/plastikovie-pokrytiya представлен широчайший ассортимент пластиковых покрытий. И каждый владелец дачи сможет найти подходящий вариант.

Разновидности покрытий на основе пластика

Компании-производители предлагают гражданам, владеющим дачами и садами, три варианта изделий: газонную решетку, садовый паркет и модульные покрытия. У каждой из этих разновидностей есть свои особенности, недостатки и преимущества. Стоит подробнее в них разораться.

Садовый паркет (он же – декинг) представляет собой щиты с обычным рисунком в «4 доски». Для их изготовления применяются два компонента – поливинилхлорид и древесная мука. Такой паркет хорош тем, что не требует особого ухода, ему не страшна излишняя влага.

Газонная решетка имеет ячеистую структуру. Подобная плитка укладывается прямо на газоны. Она не будет препятствовать росту травы. По решетке удобно добираться до цветочных клумб. Обычно ее производят из пластика зеленого цвета. Главные плюсы такого покрытия – невысокая стоимость и великолепные дренажные свойства.

Универсальным вариантом можно назвать модульное покрытие. Оно подойдет для прокладывания дорожек. Из него получится надежная платформа под стол и стулья в саду. Покрытие легко собирается и разбирается.

Минусы и плюсы разных видов пластиковой плитки

Все перечисленные выше покрытия имеют общие преимущества и недостатки. Их плюсы таковы:

Небольшой вес, удобная транспортировка.

Невысокая стоимость, если сравнивать с плиткой из натуральных материалов.

Простота в укладке. Не нужна основательная подготовка.

Долговечность и отличные показатели прочности.

Водонепроницаемость.

Минусы тоже есть: гладкая плитка может скользить; по такому покрытию нельзя ездить на грузовике; может потерять цвет из-за палящего солнца; плитка из пластика сотрется быстрее, чем покрытие из бетона или брусчатка.

Плитка из резиновой крошки

Если по каким-либо причинам пластиковые покрытия вам не подходят, то можно рассмотреть этот вариант. Плитка, выполненная на основе резиновой крошки, долго будет сохранять первоначальный вид и яркость цвета. Этому покрытию не грозят быстрый износ и УФ-излучение. Даже после сильного дождя плитка из резиновой крошки не будет скользить.