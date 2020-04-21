Как неприятные ощущения могут подсказать, что выбран верный путь

Чувство дискомфорта практически всегда сопровождают изменения в жизни. Избавляться от неприятных или гнетущих чувств верно не во всех случаях. Порой они определяют, что путь, который лежит впереди (пусть даже он не осознан) – тот самый, и нужно продолжать гнуть свою линию. Только не стоит их путать с сигналом, что пора остановиться – важно научиться чувствовать эту тонкую грань.

Чувство «потерянности»

Оно очень часто возникает у людей, которые были привязаны к настоящим и длительным процессам (например, учёба в ВУЗе). После того, как реалии заканчиваются, и наступает новый период, человек чувствует себя выбитым из колеи. Конечно, ощущение не из приятных, однако при этом нужно понять, что лист книги жизни перелистнут, и дальнейшие записи зависят только от самого человека. Чувство неуверенности – показатель того, что вы находитесь на развилке, а не идёте в худшую сторону.

Чувство одиночества

Если вы внезапно обнаружили, что уже нет большого круга друзей, значит, произошли и будут происходить перемены. Часто знакомые начинают отдаляться, когда чувствуют себя некомфортно в обществе человека. Конечно, это происходит и тогда, когда человек сам отталкивает их своими отрицательными действиями и словами, но те, кто действительно близок, обязательно хотя бы намекнут на неприемлемость поведения. А вот при достижении успеха во многих случаях знакомые (или пытающиеся казаться ими) начинают подсознательно испытывать зависть.

Неожиданные крупные события

Неприятные человеку события, связанные с работой, учёбой или личной жизнью случаются постоянно. Нельзя опускать руки: после этого колесо жизни закрутится с новой силой, и стоит идти вперёд с обновлёнными мыслями.

Теряется интерес к окружающим

Если некоторые личности перестали интересовать, как прежде, или более того, стали раздражать, значит, система жизненных ценностей изменилась. Стоит задуматься о том, что же нового возникло внутри, почему черты окружающих воспринимаются иначе. Нередка бывает, что переосмысление приводит к более зрелому и мудрому взгляду на жизнь.

Дежавю

Это смутное чувство подсказывает, что ситуация, вроде бы абсолютно новая, когда-либо уже повторялась. Скорее всего, в сознании не зацепились предыдущие переживания (а они были), зато подсознание подсказывает на наличие подобного в прошлом. Возможно, корень проблемы лежит в детстве или подростковом возрасте, когда психика ещё не была готова к решению. Зато сейчас пришло подходящее время для того, чтобы наконец справиться с гнетущим чувством и двигаться дальше.

Чувство фрустрации

Ощущение несбывшихся надежд, сопровождающееся смутной тревогой, может быть довольно сильным и мешать нормальной жизни. Человек начинает чувствовать, что мечты разбиты, и впредь никогда их не достичь, не осилить высокие барьеры, поставленные жизнью. Однако на деле будущее ещё не предопределено, и надежды, которые внезапно стали казаться недостижимыми, могут быть прямо по курсу. Может быть, сейчас от вас ничего и не зависит, и не стоит загружаться мыслями о мнимой тщетности усилий.