Дизайн ногтей осень-зима 2020-2021

С наступлением осенне-зимнего периода многие девушки задаются вопросом: какой дизайн ногтей можно сделать, чтобы он соответствовал окружающей обстановке и радовал глаз? С приходом нового сезона меняется абсолютно все: от прически до мейк-апа, соответственно необходимо подобрать новый дизайн ногтей, чтобы он гармонировал со всеми элементами гардероба.

Модные тенденции осенне-зимнего сезона в 2020 году

С наступлением осени, холодной и пасмурной погоды нужно не забывать, что о своих ногтях и коже рук в этот период времени необходимо усиленно заботиться. Ведь ни для кого не секрет, что осень – это пора хандры и уныния. Для защиты кожи рук и ноготков от такого состояния желательно регулярно принимать специальные ванночки, наносить различные крема и маски. А для ногтей подойдут натуральные косметические масла и витамины.

Модные оттенки осенью 2020 года

Наверное, у каждого человека осень ассоциируется со спокойными теплыми и холодными оттенками. Поэтому профессионалы советуют при выборе цвета ногтей выбирать однотонные оттенки. Подойдут такие цвета как спокойный красный, теплый коричневый, светлый розовый, фиолетовый, темно-синий, светло-серый, черный и белый. Также, мастера маникюра отмечают красоту баклажанного цвета, марсала и графитовому. При этом не стоит пользоваться сильно яркими, неоновыми оттенками.

Многие профессионалы признают популярность и красоту маникюра, который выполнен в стиле омбре. Такая техника подчеркивает нежность и женственность.

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что в новом осенне-зимнем сезоне стоит придерживаться насыщенных теплых оттенков, такой маникюр будет идеально смотреться, если выполнен в матовом стиле или в глянце. Стоит обратить свое внимание на палитру бордовых или серых тонов.

Что же касается узоров? Многие мастера маникюра не советуют перебарщивать с узорами осенью, стоит придерживаться минималистичного дизайна ногтей.

Модные оттенки зимой 2020-2021 года

В отличие от осени с ее яркими красками и теплыми оттенками, зимняя стилистика обычно предполагает прохладные и более холодные оттенки. Дизайн ногтей зимой не обойдется без таких цветов как бледно-голубой, особенно хорошо смотреться будет бледно-голубой переходящий в белый цвет. Также стоит сказать о бледно-сером, бежевом и холодном красном оттенке. Эти цвета будут идеально смотреться на ноготках, без внимания они не останутся.

Касаемо узоров, зимой, конечно, будут популярны снежинки, елочки и другая новогодняя тематика. Популярностью не первый сезон пользуется геометрия на ногтях. И, конечно, в зимний период, особенно перед Новым Годом, хорошо будут смотреться блестки. Такой дизайн ногтей всегда будет привлекать внимание людей.

Таким образом, можно сделать вывод, что главной тенденцией осенне-зимнего сезона станут спокойные теплые и прохладные оттенки, минимум узоров и небольшая длина ногтей.