Гигабайты оцифрованного детства: чем опасно частое фотографирование детей

Разве хоть одно из предыдущих поколений может похвастаться таким количеством фотографий? Каждый день мамы пополняют облачные хранилища новыми гигабайтами детских фотографий и видеороликов. На них – прогулки в парках и скверах, посещение гимнастических, танцевальных и других секций, дни рождения и многие эпизоды детства.

Чего опасаться?

Родители – особенно мамы – с удовольствием делятся снимками в социальных сетях. Их не волнует, что приватные моменты жизни ребенка появляются в публичном доступе, но использование фотографий третьими лицами без разрешения вызывает гнев и возмущение.

Мамы, которые изо дня в день постят своих малышей, часто становятся объектами для нападок пользователей социальных медиа. Их обвиняют в пиаре на детях, цифровом нарциссизме, желании казаться более успешными. Некоторые комментаторы не стесняются в выражениях.

Но ведь это только следствие, реакция представителей общества на публикации. А если отбросить этот момент в сторону и попытаться понять, как постоянные съемки влияют на личность самого ребенка?

Жизнь как кино

Детям свойственно подражать родителям, копировать их поведения. Ничего удивительного, когда малыш подрастает и начинает себя фотографировать, а затем щедро делится личным добром с другими – знакомыми и незнакомыми.

А как иначе, если ребенок с детства воспринимает жизнь как кино, в котором выглядеть красиво – куда важнее, чем просто жить, развиваться, чего-то добиваться. В итоге позерство становится привычкой. Психологи предупреждают родителей, что камеры душат творчество, тормозят развитие.

Результаты социологических исследований настораживают: с каждым годом все больше подростков хотят стать блогерами. Они не рассматривают другие возможности для себя.

Низкая самооценка или самовлюбленность?

Феномен постоянных фото исследуют ученые. Одни связывают его с низкой самооценкой фотографирующего, у других – противоположное мнение, они считают, что это одно из проявлений самовлюбленности.

По идее, фотографии должны запечатлеть эмоции, памятные моменты, удержать их в памяти. В реальности все работает иначе: как только пользователь достает камеру, он фокусируется на съемке, а не на событии. Затем гигабайты однотипных кадров перемещаются в хранилища – даже пересматривать их не доставляет удовольствия.

Что делать?

В самом деле, не отказываться же от удобных смартфонов и не переходить на кнопочные телефоны. Главное правило – осознанное фотографирование, продуманное обращение с техникой. Сначала нужно себя спросить: зачем этот кадр, о чем он?

Снимая, нужно смотреть по сторонам, быть внимательным. Тогда событие закрепится в памяти. Фото могут стать отличным способом самовыражения, самопрезентации, но они должны быть осмысленными, интересными.