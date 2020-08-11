Как понравиться друзьям вашего парня

Если друзья вашего любимого — воспитанные и тактичные люди, понимающие, что лезть в чужую жизнь как минимум некультурно – тревожиться не стоит. Они в любом случает не станут мешать счастью своего друга, однако лучше постараться понравится им и произвести хорошее впечатление. Вашему возлюбленному будет очень приятно, что вы легко влились в их компанию.

Итак, как вести себя с друзьями любимого мужчины на первой встрече? Помни, что второго шанса повлиять на их мнение о тебе может и не быть.

Перед предстоящим мероприятием расспросите своего любимого об именах и увлечениях его друзей. Узнайте, что они любят и кем работают, есть ли у них вторые половинки. Чем больше информации – тем лучше.

Затем освежите свои знания в нужных областях, чтобы быть готовой поддержать разговор или самой начать беседу. Это совсем не трудно – просто зайдите в интернет и изучите последние новости в данной сфере.

Не общайтесь только с одним другом любимого человека. Постарайтесь уделить внимание каждому члену компании. Попробуйте аккуратно добавить в общение капельку флирта, но этот вариант допустим только в случае, если друзья вашего мужчины пока не нашли свою вторую половинку. В противном случае вы рискуете настроить против себя их девушек или даже жен.

На мужчин обязательно произведёт положительное впечатление девушка, которая:

позитивно настроена к их компании;

общается с каждым персонально;

ведёт себя смело и в меру раскрепощённо;

смеется, когда это уместно, и мило улыбается;

позволяет немного поухаживать за ней;

не возмущается по поводу редких матерных высказываний, понимая, что парни стараются сдерживаться в её присутствии;

не капризничает и не воображает, если мужчины идут курить, а она не имеет такой привычки;

если девушка сама курит – прекрасно, если она пригласит составить ей компанию не только своего возлюбленного, но и всех его друзей.

Грамотная позиция при знакомстве с друзьями парня– «Давайте жить мирно!». Если вы изначально придёте на встречу с таким посылом – часть успеха гарантирована. Дайте парням понять, что с вами в их компании конфликтов и разногласий точно не прибавится – а напротив, добавится больше интереса, взаимопонимания, веселья и различных вкусностей.

Сначала можно просто понаблюдать за новыми знакомыми, не влезать сразу в оживлённые споры и дискуссии. Если вам задают вопросы – отвечайте что-то спокойное и нейтральное, пока не будете готовы участвовать в активном обсуждении. Побольше общайтесь на темы, которые интересуют их – ваше время настанет чуть позже.

Итак, событие, к которому вы так долго и упорно готовились, уже подходит к концу. Как действовать дальше? Если вам понравилась компания парня и чувствуете, что это взаимно, можно:

Позвать их в гости. Помните, что все мужчины ценят и уважают женщин, которые умеют создать уютную обстановку и приготовить вкусный обед. Предложить одиноким друзьям познакомиться с вашими подружками. Быть может, через несколько лет вы будете присутствовать на посиделках нескольких счастливых семей. Только не стоит перегибать палку, навязываться и торопить события. Предложить встретиться ещё раз.

При прощании будет уместно произнести следующую фразу: «Как замечательно, что у тебя такие хорошие друзья!» — и ваш любимый будет приятно удивлён, и друзья рады.