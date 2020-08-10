Как сделать красивые брови

Брови и ресницы не только украшают лицо, но защищают глаза от дождя и пота. Также брови придают лицу характер и помогают выражать эмоции.

Особенности красивых бровей

В прошлом веке у женщин брови были максимально тонкими. Сейчас же приветствуется аккуратность, ухоженность и натуральность. Брови должны быть изогнутыми и подходить под овал лица. Также отличием красоты бровей является ширина и густота. Брови состоят из головки, тела и хвостика. При идеальных бровях данные части должны находиться в определенном соотношении. Ширина бровей не должна превышать 10 мм.

Разновидности бровей

Брови считают идеальными, если подходят по форме лица и разрезу глаз. Итак, брови по форме лица должны быть:

При овальной подойдут прямые брови без изогнутых углов и мягко закругленной внешней стороной. Изогнутость может придать лицу рассерженный или удивленный вид. При узком лице нужно сделать прямые брови. Наличие дуги будет зрительно вытягивать лицо. Немаловажное значение имеет ширина бровей. Для квадратного лица подходят брови округлой формы. Для девушек с круглым лицом подойдет изогнутая бровь с высоким подъемом. Такие брови придадут образу озорство и кокетство.

Как придать форму бровям?

Чтобы придать бровям правильную форму, нужно действовать пошагово:

Распечатать фото в анфас. Далее стоит определить тип лица. На фото нанести точки и линии. По точкам нарисовать брови. После провести сравнение бровей на рисунке и лице. После анализа и сравнения можно приступать к коррекции.

Важно помнить, что выщипывать брови сверху не стоит.

Создание бровей с помощью карандаша

При использовании карандаша надо следовать нескольким правилам:

Нарисованные линии не должны превышать границы бровей. Перед использованием карандаш нужно наточить. Линия должна быть четкой и иметь равномерный цвет.

При заполнении внутреннего пространства надо также соблюдать отдельные правила. Внутренняя часть должна быть темнее, чем средняя. Внешняя сторона должна быть светлее. После важно растушевать брови. Для фиксации применяют специальный воск.

Особенности ухода за бровями

Цвет бровей должен гармонизировать с оттенком волос. К примеру, со светлыми волосами сочетаются средне-серые, светло-коричневые, средне-коричневые брови. Светлокожим брюнеткам будут к лицу темно-серые и темно-коричневые цвета. Ежедневно нужно расчесывать брови и наносить касторовое масло. Раз в неделю можно делать маски из масел. Оливковое, растительное и касторовое нужно прогреть на водяной бане до 35 градусов. В масле смачивают ватный диск и накладывают на брови. Маску держат 10 минут. Также для бровей можно использовать медовую маску с добавлением оливкового масла. Компоненты нужно подогреть на водяной бане и смешать. Далее смесь наносят на брови и смывают спустя 10 минут. Главное, маска не должна попасть в глаза.