Как помочь мужчине похудеть

От лишнего веса страдают не только женщины, но и мужчины. Только женщины следят за собой, занимаются спортом и соблюдают правила питания. А мужчины не особо это делают и чувствуют себя комфортно в любом весе.
Причины наличия лишнего веса у мужчин
В некоторых случаях полнота может красить мужчин. Но с медицинской точки зрения лишний вес может отрицательно повлиять на здоровье. Итак, излишняя полнота возникает по нижеперечисленным причинам:
- Замедление метаболизма. У мужчин обмен веществ происходит быстрее, чем у женщин. Но с годами скорость замедляется.
- Отсутствие физической нагрузки.
- Нарушение питания и злоупотребление вредной пищей.
- Хронический стресс тоже может стать причиной полноты.
- Особенности профессии. От лишнего веса страдают повара, кондитеры и участники вечеринок с дегустацией многочисленной еды.
- Частое употребление алкогольных напитков.
- Генетическая наследственность.
Основные требования к питанию мужчин
Чтобы похудеть, мужчинам нужно пересмотреть питание:
- Отказ от майонеза и томатных соусов. Эти продукты стоит заменить нежирным йогуртом и растительными маслами.
- Отказ от алкогольных напитков.
- Блюда из мяса и рыбы стоит готовить на пару.
- В рационе должно быть побольше овощей и фруктов. Для заправки салатов подходит лимонный сок.
- На работу можно взять контейнер с домашней едой.
- Рацион мужчины должен быть таким, чтобы в организм поступал необходимый объем белка.
- Ужин должен быть питательным и при этом некалорийным.
- Главное условие здорового питания — это употребление большого количества воды.
Советы по физическим нагрузкам
Невозможно сразу превратить толстого мужчину в заядлого спортсмена. Но для начала нужно:
- После принятия душа рекомендуется походить по дому, но не лежать.
- Можно устраивать вечерние прогулки каждый день.
- По выходным можно активно отдыхать, заняться боулингом, покататься на лыжах или велосипеде.
- Мужчина должен сам захотеть записаться в тренажерный зал. Жена также может пойти вместе с ним.
- Кроме тренажерного зала можно записаться на парную йогу или танцы, плавание.
- Во время отпуска рекомендуется организовать активный отдых с кемпингом и прогулкой по горам.
- Дачные работы также помогут сжечь калорий.
- Можно завести щенка, с которым придется много гулять.
Супруга со своей стороны должна хвалить и поддерживать супруга, чтобы он не сдавался и продолжил худеть.
Меню питания для худеющих
Чтобы составить правильное меню, стоит обратиться к квалифицированному диетологу. Также можно рассчитать суточное количество калорий на специальных сайтах. Меню по питанию в первую очередь зависит от этих расчетов.
Рекомендации диетологов
При похудении нужно есть меньше, и тратить больше калорий. Сладкоежкам рекомендуется употреблять низкокалорийные десерты, такие как пастила, зефир и мармелад. Суточная норма не должна превышать 200 гр. В меню должны присутствовать самые разнообразные блюда. При этом важно не превышать суточный объем калорий. Выпечка, сладкие напитки, газировка и кондитерские изделия содержат большой объем углеводов, что приводит к увеличению массы тела. Их можно заменить овощами, бобовыми изделиями и низкокалорийной кашей. Питание должно быть раздельным. А тренировки должны включать кардионагрузку.
А ваш мужчина поддерживает свое тело в подтянутом виде?