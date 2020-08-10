Как помочь мужчине похудеть

От лишнего веса страдают не только женщины, но и мужчины. Только женщины следят за собой, занимаются спортом и соблюдают правила питания. А мужчины не особо это делают и чувствуют себя комфортно в любом весе.

Причины наличия лишнего веса у мужчин

В некоторых случаях полнота может красить мужчин. Но с медицинской точки зрения лишний вес может отрицательно повлиять на здоровье. Итак, излишняя полнота возникает по нижеперечисленным причинам:

Замедление метаболизма. У мужчин обмен веществ происходит быстрее, чем у женщин. Но с годами скорость замедляется. Отсутствие физической нагрузки. Нарушение питания и злоупотребление вредной пищей. Хронический стресс тоже может стать причиной полноты. Особенности профессии. От лишнего веса страдают повара, кондитеры и участники вечеринок с дегустацией многочисленной еды. Частое употребление алкогольных напитков. Генетическая наследственность.

Основные требования к питанию мужчин

Чтобы похудеть, мужчинам нужно пересмотреть питание:

Отказ от майонеза и томатных соусов. Эти продукты стоит заменить нежирным йогуртом и растительными маслами. Отказ от алкогольных напитков. Блюда из мяса и рыбы стоит готовить на пару. В рационе должно быть побольше овощей и фруктов. Для заправки салатов подходит лимонный сок. На работу можно взять контейнер с домашней едой. Рацион мужчины должен быть таким, чтобы в организм поступал необходимый объем белка. Ужин должен быть питательным и при этом некалорийным. Главное условие здорового питания — это употребление большого количества воды.

Советы по физическим нагрузкам

Невозможно сразу превратить толстого мужчину в заядлого спортсмена. Но для начала нужно:

После принятия душа рекомендуется походить по дому, но не лежать. Можно устраивать вечерние прогулки каждый день. По выходным можно активно отдыхать, заняться боулингом, покататься на лыжах или велосипеде. Мужчина должен сам захотеть записаться в тренажерный зал. Жена также может пойти вместе с ним. Кроме тренажерного зала можно записаться на парную йогу или танцы, плавание. Во время отпуска рекомендуется организовать активный отдых с кемпингом и прогулкой по горам. Дачные работы также помогут сжечь калорий. Можно завести щенка, с которым придется много гулять.

Супруга со своей стороны должна хвалить и поддерживать супруга, чтобы он не сдавался и продолжил худеть.

Меню питания для худеющих

Чтобы составить правильное меню, стоит обратиться к квалифицированному диетологу. Также можно рассчитать суточное количество калорий на специальных сайтах. Меню по питанию в первую очередь зависит от этих расчетов.

Рекомендации диетологов

При похудении нужно есть меньше, и тратить больше калорий. Сладкоежкам рекомендуется употреблять низкокалорийные десерты, такие как пастила, зефир и мармелад. Суточная норма не должна превышать 200 гр. В меню должны присутствовать самые разнообразные блюда. При этом важно не превышать суточный объем калорий. Выпечка, сладкие напитки, газировка и кондитерские изделия содержат большой объем углеводов, что приводит к увеличению массы тела. Их можно заменить овощами, бобовыми изделиями и низкокалорийной кашей. Питание должно быть раздельным. А тренировки должны включать кардионагрузку.