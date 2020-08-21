Как человеку понять, что он слишком много отдает, и можно ли это исправить

Наверняка многие слышали выражение «лучше отдавать, чем брать». И на первый взгляд эта установка имеет позитивный контекст. Однако именно она не позволяет большинству граждан заботиться о себе. Стоит поразмышлять на эту тему. С детства нам внушали, что, чтобы стать хорошим партнером, супругом, сотрудником, дочкой или мамой, надо уметь отдавать. Даже при отсутствии достаточного количества энергии, денежных средств и времени. И нужно отдавать не чуть-чуть, а буквально все, не оставляя себе ничего.

Правильно ли это

Когда человек отдает чрезмерно, то словно превращается в банк, только выдающий средства, но не принимающий вложений. Несложно догадаться, к чему приведет такой подход. Конечно, к банкротству. Люди слишком много отдают другим, а себе позволяют очень мало. В итоге сталкиваются с духовным, физическим и эмоциональным истощением. Они становятся своего рода банкротами. Желание давать другим и делиться последним можно назвать проявлением доброты и сострадания. Вот только жертвовать собственным здоровьем и счастьем не стоит.

Гражданин может много трудиться, ставить потребности других людей выше своих, отдавать им все. Но спустя какое-то время у него произойдет истощение. Появится ломота в теле и другие неприятные ощущения, указывающие на необходимость полноценного отдыха. К этому добавляется психологическая усталость. И многим только и остается, что лежать овощем на диване, переключая кнопки на пульте.

Необходимо поменять внутреннюю установку. «Лучше отдавать и получать» – это более правильный вариант. После этого много изменится. Теперь показателем того, что вы являетесь отличным партнером, мужем, другом или мамой, будет не только то, что было отдано кому-то, но и получено вами.

Признаки того, что человек чрезмерно отдает:

Ему кажется, что в сутках очень мало часов для выполнения всех важных дел.

Он часто бывает недоволен чем-то, раздражается по пустякам, разочаровывается в людях.

Трудится более 10 часов в день и считает это рутиной.

Воспринимает болезнь как счастливую возможность отдохнуть.

Посвящая немало времени работе, испытывает чувство вины перед семьей.

Часто переедает, совершает компульсивные покупки.

Добровольно отдает, а затем испытывает гнев и отрицание, считает, что его недооценивают и не оказывают ему поддержку.

Как исправить ситуацию

Что, если человек понял, что чрезмерно отдает, и хочет исправить положение? Ему следует прислушаться к рекомендациям специалистов:

Как только он поймет, что может отдать слишком много или на данный момент уже отдал чрезмерно, то должен взять паузу, чтобы переоценить свои силы и возможности.

Использовать эту паузу надо грамотно: пытаясь разобраться в себе, жизненных целях и ценностях. Человек должен понять, что приносить себя в жертву не стоит.

Следует просто остановиться, сделать глубокий вдох и задать вопрос своему внутреннему «Я»: «Достаточно – это сколько?».

Подсознание непременно даст ответ. И делать нужно именно столько, а не больше.