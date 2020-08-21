Как разлюбить человека: какие моменты в отношениях громко говорят о расставании

Если в отношениях между мужчиной и женщиной наступает кризис, то очень важно понять, когда следует разорвать отношения, чтобы избежать депрессивного состояния. Расставание всегда влечёт за собой массу негативных эмоций и чувств, которые обволакивают человека на достаточно длительное время.

Любовь — это прекрасное и светлое чувство, в котором нуждается каждый человек. Это состояние приносит счастье, улыбку и радость на лице. В современной жизни есть мало влюбленных пар, которые переступают через любые преграды и конфликты, продолжая дарить нежность, внимание и заботу. Как правило серьезные ссоры приводят к расставанию. Иногда случается так, что человека любишь, но уживаться с ним не получается. Всё это приводит к тому, что следует переубедить себя и перестать испытывать серьезные чувства, чтобы со временем не было ещё больнее.

Обычно после расставания люди прощаются навсегда и не создают даже дружеский союз. Случайные встречи и разговоры вызывают в душе и сердце волнения, переживания и боль. Сам процесс расставания — очень серьезный шаг, который требует ответственности, решительности и здравого рассуждения. Главное — избегать спонтанных решений и горячности.

Есть моменты, которые громко говорят, что необходимо пересмотреть ситуацию и принять решение в пользу расставания с партнёром.

Манипуляции. Если партнёр не прислушивается и часто навязывает свои мысли, то необходимо сразу пересекать такое общение. Быть марионеткой в руках другого человека не принесет счастья. Подчинение — это неправильная составляющая здоровых отношений. Играть по правилам одного партнёра невозможно. Отношения в таком роде продлятся недолго. На почве недопонимания будет возникать огромное количество конфликтов.

Жизнь по инерции. Спустя длительное время в отношениях пропадает искорка страсти и первого влечения. Отношения сводятся к привычке. Порой обычное совместное проживание не приносит комфорта и удовольствия. Если в отношениях возникает чувство дискомфорта, то необходимо обсудить эту тему с партнёром и принять решение по поводу будущего уклада жизни.

Страх остаться одиноким и никому не нужным. Порой происходит так, что теплота чувств проходит, а в сердце остаётся лишь страх переступить черту, оставшись в одиночестве. Но это не самое лучшее чувство, на котором можно создать долгий и крепкий союз. Это скорее самообман, который с каждым прожитым днём будет приносить неприятные ощущения.

Отношения на стороне. Не редкость, когда возлюбленный скрывает много информации о себе и не знакомит с близкими родственниками и друзьями. В такой ситуации необходимо быть точно уверенным, что человек верен и любит только вас. Иначе грозит стать временным партнёром для развлечения.

В отношениях меньше уважения и больше грубости. Когда пара постоянно конфликтует, упрекает друг друга и относится неуважительно, то идиллия исчерпана, а в отношениях намечается кризис, за которым последует разрыв.

Как понять, что партнёр охладел и больше не проявляет ярких чувств?

Он способен игнорировать и не отвечать вовремя на сообщения или звонки;

Постоянные ссоры и недопонимания свидетельствуют о том, что партнёр перестал переживать за отношения;

Партнёр не проявляет внимание и не говорит теплых слов;

Любимый человек всячески находит повод избежать любого контакта, в том числе и физического;

Человек не смотрит прямо в глаза, а чаще всего в сторону;

Партнёр поздно приходит домой и намеренно придумывает планы, чтобы задержаться.

Психологи дают свои рекомендации в отношении того, как можно поскорее разлюбить и забыть партнёра:

Необходимо весь негатив вылить на бумагу;

Не держать всё в себе; если есть возможность, то можно поделиться переживаниями с близким другом;

Следует выкинуть все напоминания о партнёре;

Как можно больше путешествовать, или гулять по новым местам в городе;

Не старайтесь найти причину встречи с бывшим партнёром;

Заводите новых друзей и создавайте новые впечатления;

Поставьте работу на первый план и постоянно развивайтесь.