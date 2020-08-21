Какая фигура считается идеальной: телосложение, привлекающее мужчин

В каждую эпоху были свои идеалы красоты. Каждый век позиционировал свои параметры фигуры и внешности девушки. На сегодняшний день привлекательной считается худая, высокая и стройная девушка с параметрами «90-60-90». Но далеко не каждому мужчине такая особа по душе.

В девяностые годы существовал определенный тип идеала. В моде были высокие девушки худощавого телосложения с острыми плечами, небольшой грудью и сексуальными бедрами.

Какой тип фигуры можно назвать идеальным?

В эпоху Возрождения в моде были девушки, у которых был лишний вес и небольшие складки в области живота.

Когда-то идеалом считали Венеру Милосскую. Но на сегодняшний день её считают довольно пышной для современных тенденций.

Скульпторы всегда определяли идеальное сечение тела, которое заключается в правильном и гармоничном сочетании бёдер и талии.

Область бёдер должна быть объемнее, но ненамного.

Какие параметры идеального телосложения девушки?

Если у молодой особы небольшой рост, то есть вероятность заполучить параметры «90-60-90», но есть риск возникновения проблем со здоровьем, в частности, остановка менструального цикла и сбои в работе щитовидной железы;

У тех, у кого плотное тело, но невысокий рост такие параметры скорее угроза, нежели привлекательность.

Какие параметры фигуры девушки привлекают мужское население?

В мире моды достаточно много моделей, которые имеют пышные формы;

Даже будучи со складками на животе есть возможность быть моделью;

Мужчин не привлекают женщины, у которых нет груди, а область бедер узкая;

Мужское население привлекают пышные ягодицы, красивая грудь и телосложение, которое выглядит подтянутым и ухоженным;

Также мужчин привлекают девушки спортивного телосложения; но перекаченное тело только на любителя;

Мужской взгляд неравнодушен к типу фигуры под названием «песочные часы»; такое телосложение очень симметричное и гармоничное.

Согласно медицинским данным, для каждого типа сложения фигуры барышни свои параметры. Если девушка обладательница широкой кости с ростом до одного метра шестидесяти семи сантиметров, то объем талии должен быть до семидесяти шести сантиметров, а бедра до ста пяти сантиметров. Если у девушки тонкокостный тип сложения, то талия должна быть до шестидесяти четырех сантиметров, грудная клетка от 84 до 86, область бедер от 85 до 94.

Учёные также изобрели специальную формулу, согласно которой можно просчитать пропорциональность фигуры. Окружность бедер следует разделить на общую сумму окружностей области шеи, плеча и голени. Если коэффициент колеблется от 0,54 до 0,62, то фигуру можно отнести к пропорциональному типу.

Скорректировать фигуру можно очень легко.

Достаточно соблюдать правильный рацион питания и заниматься физическими упражнениями. Правильно подобранный гардероб также поможет скрыть недостатки и недочёты в фигуре.