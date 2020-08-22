Хочется плакать без причины: мотивы и способы решения проблемы

Женский пол по своей натуре более эмоционален, чем мужской. Мужчины же всеми силами стараются сдерживать эмоциональные порывы, что нередко приводит к появлению психосоматических недугов. Подобная скованность связана как с физиологическими особенностями, так и с определенными клише, сформированными обществом. Эффективным инструментом психики для защиты и адаптации к стрессовым факторам являются слезы. Почему они появляются без причин у женщины и как можно повлиять на сложившуюся ситуацию?

Причины появления слез у женщин

Слезы нежной половины человеческого общества стали своеобразной нормой её поведения. Отмеченный факт имеет место быть в связи со следующими причинами:

Физиологические различия. Выделение слез стимулирует активную выработку женского гормона пролактина, который обычно появляется в период кормления грудью. Это не нарушение в регуляции организма, но вариант нормы. Так, у детей младше 10 лет вне зависимости от пола данный гормон присутствует, а потому плачут они на порядок чаще, чем их родители. По окончанию полового созревания у мужчин данный гормон либо отсутствует, либо находится в минимальном количестве. В то время как у женщин его содержание хоть и уменьшается, но количество пролактина все равно значительное. Стрессовый фактор. Слезы – прекрасный инструмент психики, позволяющий совершить эмоциональную разгрузку в период ее нестабильного состояния. Частое желание плакать является показателем усталости организма и его неспособности решить сложившуюся неприятную ситуацию каким-либо другим способом. В данном случае создается впечатление, будто регулярное появление слез – полезно. Однако, это лишь тревожный звоночек в пользу выраженной потребности организма в отдыхе. Так как продолжительное нахождение в стрессовых ситуациях истощает запасы организмы, как физические, так и психологические. Нарушение гормонального фона. Частое слезотечение может быть вызвано резкими или значительными изменениями в гормональном фоне женщины. Такие ситуации наблюдаются перед началом менструации, в период беременности или менопаузы.

Что делать при частом появлении слез у женщины?

Слезы могут быть верным защитником человеческой психики только, если это разовые случаи. Когда становится очевидным, что слезы появляются каждый день в течение продолжительного количества времени, необходимо в кратчайшее время повлиять на данную ситуацию. Варианты решения поставленного вопроса могут быть следующими:

Физическая нагрузка на организм. Для начала следует обсудить с близкими разграничение обязанностей по дому и переложить часть своих на членов семьи. Таким образом, забот станет на порядок меньше, а занять себя в свободное время лучше всего спортивными нагрузками. Потому как последние способствуют активной стимуляции гормона дофамина – гормон удовлетворения, счастья и мотивации. Отвлекать себя любимым или монотонным делом. Любимое хобби воздействует на организм человека подобно спортивным нагрузкам, позволяя повысить удовлетворения женщины. Монотонным делом может быть, например, вязание. Такая работа позволяет отвлечь организм от стресса. Нормализация режима дня. Физическая усталость активно сказывается на эмоциональном фоне женщины. Пересмотрите количество потребляемой пищи и посчитайте сколько уделяется времени на сон. Порой, даже незначительные коррективы в обыденные вещи могут кардинально повлиять на всю совокупность событий.