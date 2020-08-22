Брюки для женщин после 50: полезные рекомендации стилистов

Женщина, которая ухаживает за своим телом и тщательно следит за состоянием одежды, роскошна в любом возрасте! Классические брюки, разнообразного кроя, фасона и цвета способны не только скорректировать особенности фигуры, но и подчеркнуть индивидуальность, утонченность и изысканность. На какие же модели обратить внимание, чтобы всегда выглядеть безупречно?

Модные секреты женщин после 50 лет

Каждый определённый возраст, будь то период подростковых экспериментов, юношеских мечтаний или время покорения карьерной лестницы, накладывает определённый отпечаток на выбор одежды. Возраст старше 50 лет не стал исключением в отмеченном принципе. В данном случае весомое значение имеют и накопленный жизненный опыт, собственные представления об эстетичном, общественное мнение.

Еще пару десятилетий назад стереотипно считалось, что подобный возраст предполагает либо классический стиль одежды, либо что-то бесформенное и закрытое. Преобладающей цветовой гаммой должны быть обязательно тусклые, невыразительные тона, а любое разнообразие в фасоне или цвете – попросту моветон. Такое поведение сопровождалось насмешками и осуждением со стороны родственников, друзей и знакомых.

Однако, стремительное развитие Интернета позволило оценить европейские стандарты красоты и переосмыслить собственные советские. Потому как возраст старше 50 лет в Европе – возможность реализовать себя в кардинально другом амплуа. Так как образование уже получено, в работе реализованы, а дети выросли. Это время появления смелых решений, красивых видов и новых, самых разных людей.

Брюки на стройную фигуру женщинам после 50 лет

В случае, если женщина придерживается сбалансированного режима питания и позволяет телу физически нагружаться, выбор фасонов и цветов порадует разнообразием. В данном случае можно обратить внимание на классические брюки с завышенной талией, обтягивающие скини и даже брюки кюлоты. Не стоит думать, что последние допустимы лишь в подростковом гардеробе. При грамотном сочетании с обувью и верхом эти брюки порадуют женщину любого возраста стилем и комфортом.

Не стоит забывать о тренде уже нескольких сезонов на моду 90-х годов. Такой стиль предполагает обязательное наличие брюк фасона клеш. А в случае, если женщина имеет высокий рост, можно смело примерять укороченные модели. Такие с дополнительными аксессуарами тотчас сделают образ кокетливым и утонченным.

Брюки для женщин с размером plus-size после 50 лет

Сегодняшний день – время уважения и абсолютного принятия собственного «Я», а потому наличие лишнего веса не причина себя стесняться. Конечно, грамотные режимы питания, отдыха, физических нагрузок, отсутствие вредных привычек уважается всеми в любое время. Однако, причины набора веса нередко кроются в проблемах со здоровьем, нарушениях гормонального фона и т.д. Потому сегодня прятать тело лишь из-за аппетитных форм попросту странно, ведь можно кокетливо их подчеркнуть и сделать своей изюминкой.

В этом женщине помогут яркие брюки-скини, свободные льняные, укороченные и даже спортивные. Каждый замечал некорректные насмешки в Интернете в адрес крупных женщин, одевающих спортивную одежду. Однако, вопрос лишь в грамотном подборе размера и уместности цветовой гаммы. Если подобные эксперименты чужды, рекомендуется обратить внимание на одежду стиля бохо, которая отличается утонченностью и женственностью.

Джинсы для женщин после 50 лет

Всеми любимые комфортные джинсовые вещи занимают важное место в гардеробе женщины после 50 лет, потому как отличаются не только прекрасным внешним видом, но и выраженным комфортом. В данном случае, уместны и классические темные прямые джинсы, и свободные, ультрасовременные джинсы «mom» и бойфренды, а также укороченные, рванные и расклешённые.