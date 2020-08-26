Как написать уникальный текст: рекомендации от опытных копирайтеров

Один из главных показателей хорошего текста – его высокая уникальность. Это особенно важно для продвижения сайта, поскольку поисковые системы осуществляют индексацию лишь уникального контента. Информация должна быть актуальной и полезной. Сервис https://antiplagius.ru/ быстро определяет уникальность текстов. Но что нужно учитывать, чтобы написать хорошую статью?
Методы написания
Начинающий копирайтер должен представить, что ему дали задание – написать статью. И даже задали конкретную тему – вред курения. Однако написать что-то новое об этом не так просто. Ведь подобная информация представлена на большом количестве сайтов.
Если изложить собственные мысли, то написанная статья может считаться авторским трудом. А сам метод принято называть копирайтингом. Также можно отыскать в Сети интересную информацию, но написать ее своими словами, то есть выполнить рерайт. В этом случае тоже получится уникальный текст.
Есть еще один вариант. Можно выполнить перевод статьи с иностранного сайта на русский язык. Такой текст тоже будет с высокими показателями уникальности. Переводы статей, выполненные иностранными копирайтерами, зачастую не подходят для русскоязычных пользователей (исключения составляют лишь новости IT-сферы и индустрии моды).
Рекомендации от специалистов
Всем, кто желает писать статьи с высоким процентом уникальности, стоит прислушаться к советам опытных копирайтеров:
- В тексте должны упоминаться слова, легко заменяемые синонимами. А вот от использования в изложении узкоспециальных терминов и технических выражениях лучше всего отказаться.
- Уменьшить показатели уникальности могут дословные цитаты и крылатые выражения. На просторах всемирной паутины их очень много.
- Не стоит добавлять в текст цитаты, употребляемые в законах, которые являются общедоступными.
- При наличии исходного материала, на который человек будет ориентироваться, следует переработать его структуру, чтобы добиться высокой уникальности своей статьи.
- Написание текстов для соцсетей (к примеру «Инстаграм» или «ВКонтакте») имеет свои особенности. Большие статьи – плохой вариант. В идеале текст должен помещаться на экран смартфона. Важна его информативность.
Специалисты также рекомендуют разбивать «полотно» на смысловые блоки-абзацы, делая подзаголовки. Можно дополнять текст яркими картинками, таблицами и короткими видеоматериалами.