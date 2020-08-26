Как написать уникальный текст: рекомендации от опытных копирайтеров

Один из главных показателей хорошего текста – его высокая уникальность. Это особенно важно для продвижения сайта, поскольку поисковые системы осуществляют индексацию лишь уникального контента. Информация должна быть актуальной и полезной. Сервис https://antiplagius.ru/ быстро определяет уникальность текстов. Но что нужно учитывать, чтобы написать хорошую статью?

Методы написания

Начинающий копирайтер должен представить, что ему дали задание – написать статью. И даже задали конкретную тему – вред курения. Однако написать что-то новое об этом не так просто. Ведь подобная информация представлена на большом количестве сайтов.

Если изложить собственные мысли, то написанная статья может считаться авторским трудом. А сам метод принято называть копирайтингом. Также можно отыскать в Сети интересную информацию, но написать ее своими словами, то есть выполнить рерайт. В этом случае тоже получится уникальный текст.

Есть еще один вариант. Можно выполнить перевод статьи с иностранного сайта на русский язык. Такой текст тоже будет с высокими показателями уникальности. Переводы статей, выполненные иностранными копирайтерами, зачастую не подходят для русскоязычных пользователей (исключения составляют лишь новости IT-сферы и индустрии моды).

Рекомендации от специалистов

Всем, кто желает писать статьи с высоким процентом уникальности, стоит прислушаться к советам опытных копирайтеров:

В тексте должны упоминаться слова, легко заменяемые синонимами. А вот от использования в изложении узкоспециальных терминов и технических выражениях лучше всего отказаться.

Уменьшить показатели уникальности могут дословные цитаты и крылатые выражения. На просторах всемирной паутины их очень много.

Не стоит добавлять в текст цитаты, употребляемые в законах, которые являются общедоступными.

При наличии исходного материала, на который человек будет ориентироваться, следует переработать его структуру, чтобы добиться высокой уникальности своей статьи.

Написание текстов для соцсетей (к примеру «Инстаграм» или «ВКонтакте») имеет свои особенности. Большие статьи – плохой вариант. В идеале текст должен помещаться на экран смартфона. Важна его информативность.

Специалисты также рекомендуют разбивать «полотно» на смысловые блоки-абзацы, делая подзаголовки. Можно дополнять текст яркими картинками, таблицами и короткими видеоматериалами.