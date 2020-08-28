Как успокоиться перед родами и обрести уверенность в себе

Несмотря на то, что до настоящего времени миллионы женщин прошли через роды, каждая будущая мама очень волнуется перед этим знаменательным событием, и это нормально. Ведь беременность и роды проходят у каждой женщины индивидуально, и зачастую сложно предугадать разные нюансы. Из-за этого до родов и во время них может возникать паника, с которой нужно уверенно бороться.

Независимо от того, в какой степени выражена боязнь, связанная с родами, её нужно прорабатывать, чтобы ко дню X женщина чувствовала себя максимально спокойно и уверенно.

Самая распространенная причина страхов – неизвестность. Никто не может предсказать, что будет происходить во время рождения каждого конкретного ребенка. При этом будущая мама может прочитать или услышать много самых разных историй, которые ещё больше её дезориентируют. В таких случаях нужно взять себя в руки и черпать информацию только из авторитетных источников. Можно записаться на какие-нибудь стоящие курсы по подготовке к родам, чтобы узнать как можно больше о том, что происходит в теле женщины во время этого процесса, как может меняться её состояние и чего в теории можно ожидать. Чем больше адекватной научно подтвержденной информации женщина получит, тем спокойней будет.

Совершенно нормально, что многие женщины бояться боли во время схваток или потуг. Существует заблуждение, что все мучения в родах очень быстро забываются, но на деле оказывается, что особенно травмирующие роды запоминаются женщине на всю жизнь. Они могут даже заставить её бояться вынашивания очередного ребенка вплоть до отказа от последующих беременностей. Степень боли предсказать невозможно, но опять же на курсах подготовки к родам и в открытых источниках в интернете можно найти информацию о технике массажа поясницы, который очень поможет во время схваток. Также полно данных о разных способах дыхания во время родов. Всё это можно изучать пробовать ещё в третьем триместре.

Боязнь преждевременных родов встречается сейчас гораздо реже, ведь современная медицина позволяет выхаживать малышей, даже рождённых на 22 неделе. Что касается стремительных родов, то это явление случается достаточно редко. В любом случае нужно позаботиться о том, чтобы медицинское учреждение было неподалеку к моменту рождения ребенка. Важно, что бы там были действительно квалифицированные специалисты.

Сложно контролировать страх перед разрывами и медицинскими разрезами. В родах такое происходит, когда ребёнок достаточно крупный, а его предполагаемый вес на момент родов можно примерно вычислить на последнем плановом УЗИ. Вероятность разрывов также зависит и от степени эластичности мышц и тканей у женщины. У тех, кто курит, она меньше.

Именно поэтому нужно позаботиться о хорошем рационе во время беременности, делать гимнастику для будущих мам и смазывать миндальным маслом область промежности, чтобы сделать кожу мягче и менее восприимчивой к трещинам. Исходя из всех этих рисков, многие девушки считают, что кесарево сечение — это достаточно легкий выход и способ избежать серьёзных травм и осложнений.

На самом деле после кесарева сечения вероятность осложнений, особенно для женщины, куда больше, чем при естественных родах, при условии грамотного медицинского сопровождения.

Некоторые девушки боятся, что после родов их лицо будет покрыто синяками из-за полопавшихся капилляров. На самом деле такое случается, когда в активной стадии родов женщина напрягает мышцы лица, поэтому нужно стараться перенести всё напряжение на мышцы живота и промежности и прислушиваться к рекомендациям персонала, который постоянно напоминает роженице, что не нужно зажмуриваться. Иначе могут появиться синяки вокруг глаз. Боязнь смерти будущей матери или ребенка в процессе родов – табуированная тема, но, чтобы преодолеть страх, нужно открыто и честно взвесить все риски. Нужно пройти квалифицированное медицинское обследование, учесть анамнез и наследственные склонности.