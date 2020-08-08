Красивые брови: как подобрать свою форму

Даже в любой песне или сказке, при описании женского облика присутствует упоминание о бровях. Тонкие, непокорные, с изгибом, вздёрнутые… Каждый из этих вариантов придаёт женскому взгляду неповторимую особенность. Кому-то красивые брови даны от рождения, а кому-то приходится ухаживать за ними, чтобы сохранить привлекательность и индивидуальность. Примечательно то, что повторить контур бровей не получается, у каждой представительницы прекрасного пола он будет хоть немного, но отличаться. В этом и есть шарм.

И если природа не была так щедра, чтобы одарить вас безупречным изгибом бровей, то не стоит унывать, на помощь придут визажисты. Следуя простым правилам, вы можете придать бровям правильную форму, которая только подчеркнёт особенность вашего лица с лучшей стороны.

Для того, чтобы правильно определить точку, где начинаются брови нужно провести невидимую линию от внешнего крыла носа вверх. Линия должна пройти через внутренний уголок глаза. В том, месте, где она коснётся брови и будет начало. Следующий шаг – найти верхний изгиб. Согласитесь, прямая линия бровей сделает лицо похожим на рисунок из журнала о роботах. Пусть изгиб будет не слишком дерзкий, но он однозначно должен присутствовать. Теперь визуальная линия должна пройти от кончика губы через зрачок. И снова, пересечение с бровью будет считаться изгибом, то есть самой верхней точкой. Важно отметить конец линии бровей. Линия, соединяющая крыло носа и внешний уголок глаза, послужит в этом деле ориентиром. И как только она пересечётся с бровью, это и будет местом окончания.

Важной особенностью при корректировке бровей является то, что каждому типу лица подходит своя форма. Именно при правильной корректировке взгляд приобретает особую выразительность.

Квадратная форма лица имеет одинаково широкие лоб и челюсть. Для того, чтобы смягчить визуальное восприятие, необходимо брови прорисовывать параллельно линии глаз, при этом делая небольшой изгиб.

Небольшие брови, имеющие среднюю густоту, способны придать их обладательнице чувственность и женственность.

Овальное лицо считается идеальным, поэтому многие девушки мечтают именно о нём. Лучше всего этому типу подойдут брови с изгибом, напоминающим излом. А вот широкая и прямая линия сделает взгляд жестоким, и предаст ему грозность.

Широкий лоб, подчёркнутые скулы и узкий подбородок – такие характеристики свойственны треугольному типу лица. Идеальным вариантом будут мягкие брови средней ширины, без резких изгибов. Линию удлинять не стоит.

Круглое лицо может выглядеть нелепо с тонкими прямыми бровями, равно, как и с слишком вздёрнутыми. При неправильной коррекции, женщина может иметь удивлённый взгляд, не зависимо подходит он к ситуации или нет. А вот приблизить его к овальной форме можно, если поднять излом. У края бровь должна утончаться.

В последнее время довольно большую популярность приобрёл татуаж бровей.

Но, несмотря на то, что процедура довольно распространена, она имеет свои особенности и подходит не всем.

Мода на природную красоту. Это первая причина, по которой не стоит увлекаться перманентным макияжем. В Голливуде к этому уже пришли, значит, российские красавицы скоро тоже задумаются над этим вопросам. Перед тем, как доверить свою внешность другому человеку, подумайте, ведь татуаж нельзя смыть. Он будет украшать ваше лицо определённый промежуток времени. И очень важно, чтобы такая коррекция была выполнена профессионально. В противном случае вам будет весьма неприятно смотреть на себя в зеркало. Решаясь на такую косметическую процедуру, учтите, что она к вашему возрасту прибавит минимум 5 лет. Готовы ли вы пойти на это?

Перед тем, как решиться на эксперименты со своей внешностью, хорошо взвесьте все «за» и «против».