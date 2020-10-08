Как вернуть мужчину после расставания

Каждая девушка хотя бы раз задумывалась над тем, как вернуть молодого человека после разрыва отношений. Самое главное – это трезво посмотреть на всю сложившуюся ситуацию и проанализировать проблемы, которые стали причиной разрыва. Расставание – процесс неприятный для каждого человека и несет в себе конфликты, недопонимания и обиды. Человек не может так быстро забыть скопившиеся обиды и простить.

Для того, чтобы вернуть возлюбленного, потребуется вооружиться терпением. Вести себя следует аккуратно и грамотно. Особенно нужно осторожничать, когда парень стал инициатором расставания.

Что необходимо сделать, чтобы вернуть возлюбленного?

Вернуть прежние отношения – это задача не из легких. Если у молодого человека нет чувств ко второй половинке, то сделать это не представится возможным. Не стоит упускать из вида один важный момент. Нельзя вызывать ревностные чувства, потому что факт измены может сильно обидеть партнера или человек попросту разочаруется.

Для того, чтобы вернуть молодого человека, нужно хорошо разбираться в мужской психологии. Мужчина всегда выбирает себе жертву самостоятельно. Ему не нравится, когда ему навязываются. Правильное поведение, веселое настроение и привлекательный внешний вид обязательно заставят мужчину обратить внимание на такую девушку. Не нужно запираться дома, пересматривать любовные драмы, и мечтать о принце на белом коне. Нужно как можно чаще проводить время в кругу друзей и время от времени пересекаться с объектом обожания.

Если девушка с парнем разорвали отношения, то можно постараться поговорить по душам, но самое главное не нужно высказывать негатив и прошлые обиды. Если разговор не привел к положительному результату, то не нужно надеяться просто так. Лучше всего оставить все как есть, и продолжать двигаться вперед, навстречу новым эмоциям. Девушка должна всегда вести себя уверенно, но не быть гордой.

Есть небольшая хитрость, которая поможет завязать диалог с возлюбленным спустя неделю после разрыва отношений. Девушка может позвонить возлюбленному и через пару гудков бросить трубку. Если молодой человек перезвонит, то означает, что он настроен поговорить с партнершей. Всегда есть возможность приврать во благо и сказать, что случайно набрала номер или сказать о том, как хотела рассказать смешную историю.

По интонации партнера очень легко вычислить его настроение и желание пообщаться. Дальнейших ход событий зависит исключительно от поступков со стороны девушки.

Как вернуть возлюбленного, если девушка изменила ему?

Необходимо заставить парня выслушать все объяснения по поводу сложившейся ситуации;

Важно пообещать человеку не совершать подобной ошибки;

После возобновления отношений следует каждый день показывать доверие и уважение;

Нужно обязательно упомянуть, что внутри «съедают» чувства стыда и вины.