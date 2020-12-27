Выбираем суши в Екатеринбурге

Японская кухня уже давно покорила сердца россиян. Роллы и суши, вок и азиатские супы все чаще заменяют привычный ужин или бизнес-ланч. Служб по доставке суши в городе много, мы расскажем, где самые вкусные суши в Екатеринбурге.

Суши Мастер

В международной сети ресторанов японской кухни «Суши Мастер» знают толк во вкусных суши и роллах. Здесь работают лучшие повара в Екатеринбурге. Сеть сотрудничает с проверенными поставщиками и использует самые свежие ингредиенты. А рецепты азиатской кухни идеально адаптированы к предпочтениям российских покупателей.

В «Суши Мастер» большой выбор суши. Вы можете полакомиться закусками с лососем, креветками, угрем. Стоит оценить фирменные гунканы, маки и унаги.

Ассортимент роллов тоже порадует гурманов. Запеченные, горячие, мини — вам будет из чего выбирать. Для начинки используются угорь, креветки, рыба, крабы, дополненные овощами, сыром тофу или водорослями чука.

Отличное решение для бизнес-ланча — супы или лапша-вок. В меню «Суши Мастер» есть несколько видов мисо-супов, том-ям, фу-га и рамен. Вок — фунчеза, удон, рис, яичная лапша с морепродуктами, курицей, овощами.

Минимальный чек в «Суши Мастер» от 500 рублей, доставка — 100. При заказе от 700 рублей и более доставка бесплатно.

Сеть доставляет суши в любую точку Екатеринбурга и близлежащие пригороды. Оплатить заказ можно онлайн или курьеру. Принимаются и наличные, и карты.

Красный Дракон

«Красный Дракон» — служба доставки японской кухни. Здесь готовят вкусные суши, роллы, вок, салаты. Вам понравятся супы и горячие закуски из мяса птицы.

Готовить заказ повара начинают только после подтверждения заказа оператору. Вы получите вкуснейшие блюда, приготовленные из свежих продуктов.

Сеть доставки работает с 10.00 до 21.00. На сайте уточняйте, доставляет ли служба заказы в ваш район Екатеринбурга.

Минимальная сумма заказа в «Красном Драконе» — 400 рублей. Оплатить обед можно онлайн и курьеру при получении.

По будним дням в «Красном Драконе» действует специальная акция. При оформлении заказа с доставкой в период с 10.00 до 16.00 вы получаете подарок от сети. Подробную информацию уточняйте у операторов при подтверждении покупки.

Суши Точка

В сети магазинов японской кухни «Суши Точк» можно попробовать вкусные суши и роллы, поке, супы. Выбор блюд очень разнообразен.

В сети большой выбор бизнес-ланчей по приятным ценам. Вы можете выбрать набор с роллами и мисо-супом или салатом, горячим и лапшой вок.

Сетов от «Суши точки» хватит на большую компанию. Вам не придется беспокоиться, что кто-то из гостей останется голодным.

Служба доставки сети работает с 12.00 до 23.00. Время ожидания зависит от района Екатеринбурга, подробную информацию уточняйте у операторов при подтверждении заказа.

Сумма минимального чека зависит от района Екатеринбурга. Она начинается с 500 рублей. Для отдаленных районов — 850, 1500 рублей. Подробная информация указана на официальном сайте «Суши Точка».