6 женских имен, которые давно уже вышли из моды

От бабушек все чаще можно услышать крайне недовольные серенады, посвященные тому, что молодежь совершенно перестала уважать истинно русские имена и называть своих детей на все более и более «американскую» манеру. Что же не так с русскими именами и почему от них стали отказываться? Все дело в том, что у молодежи сейчас действительно в приоритете зарубежное будущее. Большинство с радостью променяло бы жизнь в России на такую желанную и красочную европейскую обыденность. Каждый родитель желает своему чаду только всего самого наилучшего, а лучшее в их понимании сейчас — это все то, что находится за пределами родной страны. Дать зарубежное имя своему ребенку — это повысить шанс того, что его будут воспринимать в обществе чуточку лучше, нежели остальных детей. Какие же имена в черном списке родителей, которые мыслят подобным образом?

Тамара

Тамару действительно можно встретить только среди представительниц возраста 70+. Само имя имеет грузинские корни. Там, кстати, оно так и осталось одним из самых популярных. К сожалению, в России это ничего не меняет. Молодые родители строго избегают всех возможных причин, которые могли бы подтолкнуть их к тому, чтобы дать ребенку данное имя. Даже если этой причиной станет возможность получить наследство от какой-то знатной бабули Тамары, которая была бы только рада, что внучку назвали именно в ее честь.

Людмила

Данное имя окутано множеством неоправданных стереотипов, которые сильно повлияли на его репутацию среди молодого поколения. Киноиндустрия, начиная еще с советских времен, интерпретирует девушек с именем Людмила, как чересчур самоуверенных. Не одно поколение выросло на фильме «Служебный роман», или «Любовь и голуби», где обеих главных героинь зовут Людмилами. Наверное, есть некий смысл утверждать, что именно эти кинокартины и повлияли на то, из-за чего количество девочек с именем Люда в наше время значительно сократилось.

Галина

Еще одно имя, которое официально можно назвать вымирающим. Очень много его обладательниц уже в достаточно уважительном возрасте. Большинство из них работает в образовательной индустрии. Оно и не зря, ведь имя имеет сильную энергетику, способствующую к быстрому обучению, и наделяющую лидерскими качествами женщину, которая его носит. Данным именем было принято называть греческую нимфу, именно отсюда оно и пошло. Но все же современные родители привыкли видеть в нем Галю из сериала «Воронины». Иными словами, простую женщину, которую кроме детей и мужа больше ничего в жизни не интересует.

Инна

Мало кто знает, но женское имя Инна было с самого начала придумано для мужчин. Есть версия, что именно по этой причине большинство женщин, носящих его, очень сильные, в какой-то мере даже слишком мужественные по своему характеру. Инна — достаточно уважаемое имя среди германских представителей, поэтому непонятно, почему его перестали признавать и называть им своих дочерей. Наверное, не хотят, чтобы девочка имела мужской характер.

Вера

Имя с очень теплой энергетикой. К сожалению, сейчас оно совсем уж вышло из моды. Бывают единичные случаи, когда это имя все же используется. Например, когда в семье рождаются тройняшки. Тогда первой дочери дают имя Вера, второй — Надежда, и третьей — Любовь. Разумеется, такое событие происходит крайне редко, а просто так Верой свою дочь называть никто не хочет.

Кира

Кира наиболее известна своим скверным характером. Это имя не столь популярно среди представительниц старшего поколения и появилось относительно недавно. Тем не менее, его очень быстро перестали использовать, так как увидели, какие именно люди стали вырастать с этим именем. Глупо полагать, что все настолько сильно зависит лишь от одного от имени. Но то, что плохо воспитанных девочек с этим именем слишком много — факт. Наверное, оно особенно по нраву тем родителям, которые совершенно ничего не смыслят в воспитании детей.