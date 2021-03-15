Автоматизация ресторана: преимущества программированного обслуживания, как сделать

Предприятия общественного питания представляют собой сложный механизм, состоящий из нескольких подразделений. Правильный подход приносит ресторанам значительную прибыль, однако неверные действия могут свести доход к нулю. Поэтому здесь важно подобрать оптимальные программы контроля и учета, которые помогут предприятию увеличить свой доход.

Преимущества автоматизации ресторана

Обеспечив автоматическое управление заведением, можно получить следующие преимущества:

Значительное повышение качества обслуживания посетителей. Возможность избежать краж со стороны сотрудников. Отслеживание уровня продаж. Анализ расходов на складе. Возможность выстроить стратегии.

В настоящее время на рынке IT-технологий представлено немало предложений по системам автоматизации, однако не все они являются эффективными.

Система автоматизации Poster позволяет с легкостью управлять бизнес-процессами. Функционал системы строится на основе облачных технологий. Чтобы попробовать эту систему в действии, достаточно перейти на сайт joinposter.com и создать аккаунт. POS-система устанавливается довольно быстро и демонстрирует все свои преимущества практически с первых минут работы.

Мероприятия, относящиеся к автоматизации ресторана

Автоматизация ресторана включает в себя некоторые учетные этапы на различных уровнях. К ключевым процедурам относятся:

Обслуживание клиентов. В этот процесс входят обработка заказов клиентов, расчет, обратная связь от посетителей. Приготовление блюд. Взаимодействие кухонных работников, а также кухни и зала обслуживания. Бухгалтерская отчетность. Расчет с клиентами. Данные из зала обслуживания должны передаваться в бухгалтерию. Учет на складе. Взаимодействие склада и поставщиков.

Осуществление подобных процедур требует сбора информации, которую можно легко получить при помощи системы автоматизации.

Автоматизация ресторана включает в себя программное обеспечение, устанавливаемое на ноутбуки или планшеты, а также включает в себя и другое оборудование — терминалы, сканеры штрих-кодов, кассовая техника, принтеры. Выбор оборудования зачастую зависит от бюджета заведения.

При выборе комплексной системы автоматизации владельцу ресторана необходимо понимать, каких результатов он хочет достичь.

В настоящее время упрощенных функций автоматизации недостаточно. Системы управления должны обеспечивать быстрый сбор точной информации, ее учет и анализ. Для развития ресторанного бизнеса важно выбирать современные системы, оптимальные по цене и функциональности.