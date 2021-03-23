Брянская область располагает большими возможностями для рыбалки. На ее территории располагается большое количество чистых водоемов. В озерах и реках плавает разная рыба. Рыбалка пользуется спросом среди местных жителей и туристов из других регионов. В Брянской области представлены возможности для платной и бесплатной рыбалки. Выбор зависит от личных предпочтений. Отдых на специализированных базах отдыха гарантирует хороший улов. Бесплатная рыбалка позволяет насладиться свежим воздухом, времяпровождением на природе. Для новичков будет полезным сайт fishak.ru

Бесплатная рыбалка

Брянская область располагается на участке водораздела Волги и Днепра. Рыбалка может доставить большое удовольствие из-за большого количества чистых водоемов. Разветвленная сеть рек неравномерно опутывает территорию региона. Ловить рыбу можно летом и зимой. Интересная рыбалка бывает также на территории города Брянска на Десне и каскаде озёр «Орлик».

Лучшие места для бесплатной рыбалки:

Десна — отличается большой протяженностью. Рыбная ловля из-за сильного течения имеет определенные особенности. Снасти с утяжелителями упрощают процесс ловли. Рыбаки вылавливают здесь судака, язя, щуку, лещ. Ловля ведется с берега или с лодки. На спиннинг клюет речной окунь, щука, хороший улов приходится на паводок. Ипуть — самым привлекательным для рыбалки местом считается участок в низине. Здесь можно поймать сома, язя. Озеро Шумовец — рыбаки едут сюда из-за активной поклевки, плотности фауны. Добраться сюда можно на машине. Рыбная ловля ведется с надувной лодки, так как крутые прибрежные склоны, заросшие кустами, молодняком являются препятствием для удачной рыбалки. Озеро Белоголовль — самый лучший период приходится на период начало мая-середина июня. В этот период наблюдается активный клев карасей. Ловить рыбу здесь можно круглый год. Всегда можно поймать ершей, карпов, иногда попадается трофейная щука. Зимой рыбаки ловят окуней весом 400 г. Хорошими для рыбалки местами считаются также озера Круглое, Заломенье, Кожановское, Бечино, Святое.

Платная рыбалка

На территории Брянской области располагаются повсеместно туристические базы. Количество популяции в водоемах поддерживается искусственно. Введение платы за рыбную ловлю помогло улучшить экосистему. Активное разведение толстолобика, белого амура используется для борьбы с зарастанием водоемов.

Стоимость и условия рыбалки отличаются, все зависит от длительности, размеров улова. Дополнительно оплачиваются проживание, услуги приготовления рыбы, баня, аренда катеров, лодок. В некоторых организациях введен запрет на ночную рыбную ловлю. Ограничения не позволяют ловить рыбу до 500 г, ее необходимо отпускать обратно. Платная рыбалка пользуется в Брянской области повышенным спросом. Здесь насчитывается около 60 туристических баз. Многие рыбаки ездят сюда постоянно, тщательно готовят снасти и приманки.

Популярные места для платной рыбалки:

Посёлок Кукуевка — база отдыха располагается недалеко от населенного пункта. Туристическая база предлагает большое количество возможностей для отдыха, аренду катеров, лодок. Исторически в водоеме водится карась. Сегодня рыбалка ведется на карпа. Администрация занимается разведением налима, белого амура. Опытным рыбакам удается поймать язя, судака, щуку. Место идеально подходит для заядлых рыболовов, здесь всегда можно остаться на несколько дней. Жуковский район — его территория покрыта озерами. В Солдатском озере, озере Леднево водятся кары и караси. Опытные рыбаки ходят на белого амура, толстолобика, щуку. Клубы «Партизан» — рыбная ловля здесь обойдется дороже всего. Озеро не замерзает на зиму, поэтому всегда доступна зимняя рыбалка. Здесь можно поймать осетра и форель. Клуб «Журавка» — в небольшом пруду разводят карпа и карася. Мнесто очень живописное, на берегу расположены гостиница, кафе, беседки. Клев всегда очень хороший, улов гарантирован.

Как поймать хороший улов, трофеи

Рыбная ловля в Брянской области ничем не отличается от рыбалки в других регионах. Знание особенностей местности, повадок рыбы поможет поймать больше рыбы.

Повысить улов поможет использование приманок с феромонами, применение чувствительных снастей. Важную роль играет вид рыбы, особенности местности, сезон, время суток. Рыбная ловля в Брянской области ведется осенью, летом, зимой и весной.

Секреты хорошего улов: