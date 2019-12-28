Что делать женщине, которая недовольна собой?

Когда мужчина достигает определенного возрастного рубежа, он довольно часто погружается в состояние, названное психологами кризисом среднего возраста. К сожалению, представительниц прекрасного пола тоже не миновала эта участь. Особенно остро этот период протекает у женщин постоянно недовольных собой.

Основное правило – любить и ценить себя

Женщине проще любить кого угодно, но только не себя. Она постоянно ищет в себе недостатки: талия недостаточно тонкая, муж не Ди Каприо, дети не вундеркинды, профессия не настолько престижная, как хотелось бы. Список можно продолжать до бесконечности.

Если негативные эмоции подталкивают женщину к активным действиям, позволяющим ей меняться в лучшую сторону, то это прекрасно. Гораздо хуже если она впадает в уныние и начинает заедать беды вкусняшками. С таким состоянием необходимо бороться.

Неудовлетворенность внешним видом

Обычно, кризис среднего возраста подкрадывается к представительнице прекрасной половины человечества где-то между 30 и 40 годами. Именно в этот период начинают происходить возрастные изменения: появляются первые морщинки, седые волоски, лишние складочки на теле, которых раньше не было.

Поскольку в современном мире основной акцент делается на вечную молодость и почти кукольную красоту, то, естественно, женщины начинают нервничать. А длинноногие красотки, постоянно попадающиеся на глаза во время просмотра телевизора, в сети и на улице, заставляют их комплексовать. Затравленные обществом женщины начинают срочно молодиться, и делают это, зачастую, прибегая к помощи обильного макияжа. Что, конечно же, только усугубляет ситуацию.

Не стоит паниковать. Главное помнить, что любой возраст имеет свои преимущества. Возможно, стоит взять несколько уроков у визажиста, который поможет скорректировать не совсем удачный макияж. А, если честно, то молодость и красота бесспорно прекрасно, но далеко не всегда мужчина выбирает юную красотку. Женщину украшает улыбка, сияющие глаза и хорошее настроение – за ними становятся незаметны ни морщинки, ни лишние складочки.

Претензии к карьере

Выпускницы институтов (или же других учебных учреждений) мечтают, что после окончания учебы смогут сделать стремительную карьеру, а уже потом обзаведутся мужем и детьми. Но однажды, проснувшись среди ночи, они осознают, что детишек полон дом, а продвинуться по карьерной лестнице до желанной должности они так и не смогли.

Но не стоит отчаиваться и считать, что жизнь положена на алтарь семьи. Ведь именно средний возраст считается хорошим временем для карьерного взлета: детям уже не нужна нянька, отношения с мужем стабильные, а за плечами нажитый за годы профессиональной деятельности опыт.

Как раз сейчас и нужно определиться чего именно вы хотите: обучаться, получить более высокую должность или поменять место работы. Определив цель, надо взять блокнот, и составить план карьерного роста на ближайшую пятилетку.

Разочарование в семье

Через несколько лет после свадьбы женщина понимает, что ее предсвадебные грезы не воплотились в реальность. Отношения с мужем трудно назвать идеальными. Но в таком несовершенном мире не может быть ничего идеального, вспомните, ведь и на солнце есть пятна.

В жизни каждой пары наступают переломные моменты, довольно часто сопровождающиеся непониманием и ссорами. Отношения в счастливых парах далеко не безоблачны. Может, стоит почитать книги по психологии семейных взаимоотношений? Но самое главное – вместе с партнером преодолевать все препятствия.

Даже если в ваши отношения закрался холодок, то это тоже причина для изменений. Недовольство собой – вполне нормальное состояние, сигнализирующее о необходимости меняться.