Как реагировать, если обзывают толстой?

Довольно часто обладательницы пышных форм становятся объектами насмешек или оскорблений. Некоторые люди, не страдающие избытком воспитания, считают вполне допустимым отпускать в их адрес неуместные шутки, тем более, когда они уверенны, что их жертва намного слабее и неспособна дать достойный отпор.

Такое поведение окружающих приводит к тому, что девушка начинает комплексовать и стесняться своего тела. Она становится замкнутой, старается без лишней необходимости не показываться в людных местах. Такое поведение может закончиться нервным срывом или и того хуже. Не стоит его взращивать и лелеять. Необходимо вовремя поставить остряков на место.

Правильная стратегия

Отвечать агрессией на агрессию нет никакого смысла. Вряд ли можно силой одолеть наглеца. Такие люди обычно не нападают на тех, кто физически сильнее их. Оскорбить их тоже вряд ли получится – они довольно толстокожи, и вообще неизвестно еще до чего может дойти словесная перепалка.

Игнорирование они воспримут, как слабость. Это не заставит их замолчать, а только даст им полную свободу действий, которой они не преминут воспользоваться.

Наилучшим оружием в борьбе с таким недалекими людьми будет остроумие. Шутливо-колкий ответ поставит юмориста на место, и лишит его желания продолжать подобные атаки. Ведь никому не хочется выглядеть смешным или нелепым в глазах окружающих.

Несколько примеров достойных ответов обидчикам

Главное не стесняться и не тушеваться, смотреть обидчику прямо в глаза и, желательно, вести себя слегка надменно и немного насмешливо (совсем чуть-чуть, не стоит пересаливать). Ни в коем случае не показывайте злость и обиду. Наглец должен понять, что его провокация не удалась, и он сам себя выставил глупцом.

Одним из наиболее удачных способов отбить подобную атаку – указать человеку на то, что у каждого есть свои изъяны, в том числе и у него. Ответ может выглядеть приблизительно так: «Я же не кричу на весь мир, что у тебя нос искривлен. У каждого свои недостатки. Я отношусь с уважением к тебе, так почему же ты позволяешь себе шутить над особенностями моей фигуры?».

Вряд ли оскорбитель захочет вновь услышать о своих недостатках. Ведь зачастую цель таких нападок – самоутверждение, а не стремление выставить себя в смешном свете.

Можно попытаться заставить его задуматься над своим поведением. Приподняв слегка бровь и добавив в голос немножко иронии, спросить: «Ты никогда не упускаешь возможность сказать какую-нибудь гадость человеку?». Если его шутки и впрямь последствия плохого воспитания, то, вполне возможно, он задумается над своим поведением.

Как вариант – сказать человеку напрямую, что он вам грубит. Некоторые ведь считают, что они очень смешно шутят, и не замечают боли, которую причиняют окружающим. Возможно, человек поймет свою ошибку.

Фраза «Не волнуйся, когда-нибудь у тебя получится смешно пошутить» – прозрачно намекнет юмористу, что его шутка вовсе не смешна. Возможно, он поймет, что не стоит вас делать объектом своего остроумия.

Смешной ответ тоже его может обезоружить. Например, «Выведешь глистов, и тоже станешь похожим на человека!».

Обезоруживающий смех

Вас при подругах назвали толстухой? Рассмейтесь, а потом наклонитесь и тихонько произнесите им что-то на ухо. Такое поведение может обескуражить противника, и отбить у него желание упражняться в остроумии.

Попытка заставить обидчика замолчать – это, в первую очередь, попытка достучаться до его совести или, хотя бы, самолюбия. Ваша основная цель – заставить его умолкнуть и отбить желание оскорблять вас в будущем, чтобы не получить ответ, который заставит его чувствовать себя неловко.

Главное, не бойтесь таких людей. Своим поведением они свидетельствуют о наличии некоторых комплексов, заставляющих их самоутверждаться за счет окружающих. Больше всего такие люди боятся оказаться в смешном положении, так что попытайтесь найти их слабое место – и желание над вами потешаться у них исчезнет навсегда.