Идеальная разница в возрасте для отношений

В обществе довольно давно сложилось мнение, что нормально для отношений, когда мужчина старше женщины и не совсем в порядке вещей, когда в паре старше женщина. Более того, многие считают, что пара, где мужчина старше, будет счастливой и долговечной, а где женщина старше, практически обречена на провал.

Некоторые такие выводы считают не совсем верными, но стоит обратить внимание на психологов и узнать, какая разница в возрасте считается идеальной для отношений по их мнению.

Частым посетителям сайтов знакомств давно известно, что женщины ищут в основном ровесников для серьёзных отношений или на год-два старше. Мужчины же предпочитают, наоборот, знакомиться с девушками намного себя младше. Стоит разобраться, оправданы ли такие действия и к чему они могут в итоге привести.

Разница в возрасте и её влияние на продолжительность жизни

После проведения исследований выяснилось, что мужчины женатые или состоящие в отношениях с девушками намного младшего возраста, живут действительно дольше тех, где разница в паре небольшая. Возможно, что мужчина в такой паре получает своеобразную встряску, он проявляет больше активности, чтобы соответствовать своей избраннице. А активный образ жизни, как известно, благоприятно влияет на её продолжительность.

Обратный эффект проявляется в парах, где старше женщина. Увы, в таких отношениях продолжительность жизни женщины не увеличится. Возможно, это связано с тем, что женщина в таких отношениях полагается только на себя и часто со стороны партнёра не имеет никакой поддержки.

Формула для вычисления идеальной разницы для отношений

Существует формула, с помощью которой можно вычислить идеальную разницу в возрасте для отношений, в которых партнёры будут себя чувствовать комфортно. С помощью неё можно также вычислить, какая разница будет во вред. В ней показан верхний и нижний потолок приемлемого возраста, в промежутке которого и нужно искать себе партнёра.

В данной формуле действует правило: ½ своего возраста +7. То есть следует разделить свой возраст пополам и прибавить семь. Так можно рассчитать, какой минимальный возраст должен быть у партнёра для строительства отношений.

Пример: Если мужчине 34 года, то он может встречаться с девушкой, которой минимум 24 года. Рассчитываем 34:2=17, 17+7=24. Избраннице, должно быть, 24 и никак не меньше. Для того чтобы рассчитать верхний предел воспользуемся следующими расчётами: возьмём за свой возраст 30 лет, тогда 30-7=23, 23 умножаем на 2, верхний порог возраста составит 46 лет.

Зная эту формулу, можно смело выбирать себе допустимого партнёра, не боясь, что жизнь пойдёт наперекосяк.

Браки с разницей в возрасте

При большой разнице в возрасте нужно помнить о некоторых вещах:

В начале может быть всё идеально, но сложности появятся в будущем. Мужчины более уверены в себе и активны, когда их избранница намного младше. Женщины тоже были бы рады молодому мужу, но такое встречается крайне редко и длится недолго. Обычно отношения в таких браках начинают портиться через 5-6 лет. Сказывается неудовлетворённость партнёром, разность интересов, финансовые проблемы и т.д. Как уверяют исследователи, чем больше разница в возрасте, тем больше шанс разрушения брака.

Можно в качестве примера рассмотреть данные по разводам:

Пары с разницей в один год, разводятся всего в 3% случаев. С разницей в 5 лет, шансы на развод стремятся к 18%. В парах, где разница возраста составляет 10 лет, разводы происходят в 39%. Разница между партнёрами в 20 и более лет, делает брак практически нежизнеспособным в 95% случаях.

Естественно, что при большой разнице возрастов, взаимных интересов у пары намного меньше. Чем моложе, тем хочется больше активности, чем старше, тем дороже покой. Именно на фоне разногласий и возникает риск разрушения брака и чем больше разница, тем вероятнее, что брак распадётся. Да и любовь с возрастом приобретает немного другие очертания, которые не всегда совпадают с контуром чувств молодого партнёра.