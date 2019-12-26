Что такое неудобные вопросы и как на них реагировать?

Окружающие могут задавать вам не совсем деликатные вопросы, которые будут ставить в тупик, заставят краснеть, изворачиваться, искать быстрый ответ. Такие вопросы могут сильно ранить и вызвать развитие комплексов.

Бесцеремонные темы

Задеть могут многие вопросы, но в ТОП самых болезненных и некорректных входят:

О неудачах. О здоровье детей. О личных отношениях. О внешнем виде. О детях. О Замужестве.

И задевают не сами вопросы, а тон, которым могут задавать его родные, друзья или знакомые. Часто неудобные темы поднимают коллеги и далекие родственники. У всех вопрошающих интересы сводятся к получению информации, которую потом можно додумывать, творчески перерабатывать, обсуждать с другими.

Бабушки, сестры, мамы, папы считают, что, задавая вопросы о личной жизни или детях, делают лучше. Ведь они переживают и знают, как лучше.

Часто бесцеремонные темы поднимают из-за того, что родные и друзья не считают близкого человека самостоятельной или отдельной личностью. При попытке возражать, назовут обязательно неблагодарным или неблагодарной, обидятся родные. На самом деле, это родных и друзей проблемы, а не того человека, которому они задали некорректные вопросы.

Есть ли правильные ответы?

Нет и не будет. Но бороться с подобной некорректностью и непрошенными советами необходимо. Нужно не только расставлять, но и защищать личные границы, давать отпор холодным молчанием и безразличием. Собеседники могут расценить такое поведение хамством и наглостью. Тогда не лишним будет напомнить подругам, друзьям, родным, что личная жизнь касается только вас, и общественное мнение совсем не интересует.

Психологи рекомендуют менять тему, проявлять заинтересованность, а потом резко спрашивать что-то у собеседника из другой сферы. Также можно отвечать вопросом на вопрос, «включать мороз». Некоторые люди придумывают ответы-заготовки, чтобы отвечать на некорректные вопросы отрепетированными словами и фразами. Можно в домашней обстановке перед зеркалом проговорить заготовленные слова, чтобы они в нужный момент стали железным аргументом на некорректное поведение окружающих.

Главное, соблюдать невозмутимый вид, спокойствие, уверенность в себе. Очень помогает в таких ситуациях и взгляд, особенно это касается женщин. В глазах должны быть искорки и огоньки, которые только добавляют таинственности и позволяют проводить бытовую дипломатию.