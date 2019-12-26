Распространенные мифы о разводе

Расставание двух людей – это всегда травма, с которой каждый справляется по-разному. Развод обрастает множеством домыслов и мифом, усложняя ситуацию еще больше. Но не все так страшно и сложно, как кажется на первый взгляд.

Миф № 1. Развод невозможен

Это неправда, заблуждение, которое возникло в глубокой древности. Брак, согласно семейному законодательству, это добровольный союз. Сохранять его или нет, супруги будут решать самостоятельно. Если муж или жена начинают возражать против расторжения брака, то тогда надо обращаться в суд. Отказывать в разводе судья не станет, может только дать время на примирение.

Миф № 2. Дорогостоящий процесс

Еще один миф, с которым нужно бороться, но который останавливает многие пары от расставания. Многие думают, что развод «влетит в копеечку», поэтому и продолжают мучить друг друга, проживая под одной крышей.

На самом деле нужно заплатить только государственную пошлину. Ее сумма определяется иском и требованием истца. Когда нужно решить вопросы с алиментами, проживанием детей, разделе имущества, тогда пошлина рассчитывается от величины заявленных требований.

Миф № 3. Без адвоката никуда

Практика привлечения третьей стороны для решения споров характерна больше для стран Западной Европы и США. В нашей стране обращаться к адвокатам приходится только при скандальных разводах или сложных жизненных ситуациях.

Составить иск, приложить к нему нужные документы истец может сам.

В судах есть примеры бланков, которые помогают заполнить строки в исковых заявлениях. Тратить средства на дорогого адвоката не стоит, ведь они начинают раскручивать процесс до многосерийной трагедии. Если супруги расстаются и продолжают общаться, то услуги адвоката не нужны.

Такой представитель нужен только тогда, когда истец не хочет тратить свои нервы и время на участие в судебных заседаниях и разбирательствах.

Миф № 4. Детей обязательно заберут

Утверждение, у которого нет никаких оснований. Оба родителя, несмотря на разногласия, стараются соблюдать интересы детей, обеспечить им нормальные и комфортные условия проживания, общения и развития.

Никто не может забрать при разводе детей и отдать их в социальные службы. Место жительства детей до 10 лет мамы и папы определяют самостоятельно, достигая в этом компромисса. Если этого они сделать не могут, тогда вмешается суд, который определит, с кем ребенок до совершеннолетия будет проживать.

Судья будет исходить из прав и интерес ребенка. Материнские и отцовские инстинкты не так однозначны сейчас, как раньше. На первом месте – ребенок и его комфорт. Также при определении его места жительства будут учитываться следующие факторы:

Отношения родителей к ребенку и выполнение ими родительских обязанностей.

Личную привязанность детей к каждому из родителей.

Возраст ребенка.

Состояние здоровья малышей.

Миф № 5. Алиментов от безработных родителей ждать не стоит

Отсутствие трудовой книжки не лишает родителей обязанностей в обеспечении своего ребенка комфортными условиями жизни. Многие люди так работают, думая, что отсутствие официального дохода избавит от алиментов. Но это не так. Сейчас суд назначает выплату алиментов с официальных и неофициальных доходов. Обычно это 50% от прожиточного минимум для ребенка того или иного возраста.